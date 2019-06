Los rectores investigan si los institutos hinchan las notas

Los rectores de las universidades españolas llevan tiempo observando que hay una disparidad grande entre las notas con las que son calificados los estudiantes cuando acaban Bachillerato y la que luego obtienen en el examen de Selectividad. La nota final que abre a un estudiante las puertas de la universidad es una media de la calificación obtenida en el Bachillerato, que cuenta un 60%, y la de la EvAU, que cuenta un 40%. Los rectores aseguran que hay alumnos que acaban el Bachillerato con notas altas y luego, cuando llegan a la Selectividad, la calificación que obtienen es mucho más baja. De ahí que hayan decidido encargar un estudio ante la sospecha de que algunos institutos puedan hinchar las notas de sus alumnos para que no salgan perjudicados si luego las calificaciones de la prueba de acceso a la universidad no son tan altas y puedan optar a la carrera que quieren. Y es que, a veces, una décima es determinante a la hora de poder acceder a los estudios que un alumno desea y, especialmente, a aquellas carreras con mucha demanda.

Lo que se pretende con esta iniciativa es revisar el sistema ante la duda de que, si esto fuera cierto, pudiera estar afectando a la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los alumnos españoles, según fuentes de la Conferencia de Rectores (CRUE). Esta es, precisamente, una de las ideas que pondrán sobre la mesa en la reunión que mantendrán el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el arranque del curso escolar, con la ministra de Educación, Isabel Celaá. En ella pretenden analizar las posibles «incidencias» detectadas en los exámenes de este año al constatar que hay criterios de corrección dispares en materia ortográfica dependiendo de la comunidad autónoma en la que un estudiante se examine.

A esta circunstancia se suma la queja multitudinaria de los estudiantes que se han examinado de Matemáticas en la Comunidad Valenciana y que criticaban la excesiva dificultad de la prueba, que no se correspondía con lo aprendido durante el Bachillerato.

Mientras, los rectores también están divididos sobre la conveniencia de realizar una prueba idéntica en todas las comunidades autónomas o no. La CRUE, como institución, dice que no hay ningún informe académico contrastado que sostenga que existen unas pruebas más difíciles que otras. Sin embargo, Off the record, algunos admiten que en algunas comunides puede haber pruebas más fáciles que en otras, con lo que pone a algunos estudiantes en mejor posición que a otros.

Ayer, el PP anunció que presentará un proposición no de ley para implantar una prueba única en toda España y que la dificultad del examen no dependa de donde viva uno. Poco después la formación naranja registró otra iniciativa en los mismos términos. Cs ya venía demandando desde la anterior legislatura este cambio. Lo que no se cuestiona es la prueba. Los rectores piensan que debería seguir manteniéndose a pesar de que el 90% la supera. «Sigue cumpliendo un papel y no hay un buen sustituto. Otra cosa es que haya que seguir mejorándola y corrigiendo distorsiones, pero es útil para ordenar a qué carrera puede ir un alumno», dice Carlos Andradas, el hasta ahora rector de la Universidad Complutense.