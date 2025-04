Madrid fue la capital de este reino situado a miles de kilómetros antes de serlo de España

A lo largo de la historia, algunas ciudades han sido testigos de episodios insólitos que han dejado una huella profunda en el destino de naciones enteras. Una de ellas es Madrid, designada como la capital de España por Felipe II en 1561, un puesto que ha ostentado casi ininterrumpidamente hasta la actualidad, salvo en algunos periodos puntuales. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, antes de ser la capital del reino de España, Madrid ya desempeñó este papel, aunque para una nación a miles de kilómetros de distancia.

Para comprender este curioso episodio, es necesario retroceder al siglo XIV, cuando León V, quien ostentaba el título de rey de Cilicia, conocida como la Pequeña Armenia y situada en el sur de la actual Turquía, fue secuestrado y encarcelado en Egipto. Cilicia, un pequeño reino que había sido fundado por refugiados armenios tras la invasión de una dinastía turca, mantuvo su independencia desde 1078 hasta 1375, año en que los mamelucos egipcios invadieron el reino y capturaron a su monarca, llevándolo junto a su familia a El Cairo, donde permanecieron durante años.

No obstante, León V, un rey cristiano, no se resignó a su destino. Durante su cautiverio, envió cartas a los monarcas cristianos de Europa, solicitando su apoyo para pagar su rescate. Esta solicitud fue finalmente atendida por Juan I de Castilla. Tras su liberación en 1382, León V continuó buscando apoyos en Europa para recuperar Cilicia, un viaje que lo llevó hasta Badajoz, donde se reunió por primera vez con el rey castellano. Juan I no solo le otorgó riquezas, sino que además le concedió los señoríos de Andújar, Madrid y Villarreal (actual Ciudad Real), junto con una renta anual.

Una cesión vitalicia

León V decidió establecerse en Madrid durante algunos meses, convirtiendo la villa española en la capital de la Pequeña Armenia, ya que en la Edad Media la capital del reino se ubicaba allí donde residía la corte y el monarca. Esta cesión no fue bien recibida por los habitantes de Madrid, quienes expresaron su malestar ante los monarcas castellanos. Ante las quejas, Juan I y su sucesor optaron por firmar un privilegio rodado, por el cual se establecía que la cesión de Madrid al rey armenio duraría solo mientras él viviera, y que, una vez falleciera, la villa regresaría a la Corona Real castellana.

Finalmente, León V falleció en 1393 en París, donde continuaba buscando apoyo para recuperar su pequeño reino armenio. Su tumba permanece en la basílica de Saint-Denis, y la villa de Madrid volvió a incorporarse al reino de Castilla.