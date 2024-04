Margarita de la Pisa, la eurodiputada que bate récords en el Parlamento de la UE

Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox que pertenece al Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, se ha convertido en la miembro del Europarlamento que más enmiendas ha presentado durante estos años cinco de legislatura. En total, ha presentado la asombrosa cifra de 6.018, de las cuales solo 2.843 han sido en compañía de otros miembros del Parlamento Europeo. Por este motivo es calificada de “lobo solitario” por "Politico", una web de periodismo político con sede en Estados Unidos.

De la Pisa se ha colocado así en el primer puesto de los diputados de la UE más trabajadores, por delante de Daniel Buda, con 4.722 enmiendas, o de la alemana Jutta Paulus, con 4.708.

Margarita de la Pisa se caracteriza por ser una firme defensora de la vida, y en su página web afirma que “la dignidad de la persona y el valor a la vida se proyectan en todas las comisiones, informes y votos que capacito”.

En una entrevista concedida a LA RAZÓN en diciembre de 2023, señalaba sobre la objeción de conciencia de los médicos en la eutanasia y el aborto que “debemos entender que los médicos son fieles a un código deontológico en el cual se basa nuestra confianza y la ética de su práctica médica. Ellos, en su vocación de médicos deben responder a este código. Existen dilemas en situaciones concretas que merecen un análisis y estudio en profundidad. Los médicos se reúnen para deliberar en estas situaciones”

Sobre el aborto, consideró que para que una mujer no aborte es necesario “el apoyo. No estar sola. Confianza. Sentirse acogida ella y su bebé. La estabilidad en la relación con el padre. No sentirse presionada, o juzgada. Sabemos que cuando las circunstancias cambian las decisiones también. Es responsabilidad de la sociedad dar el amparo a quien se encuentra en esta situación”.

Al ser preguntada sobre cómo compagina su labor de eurodiputada con la de ser madre de familia numerosa indicó que “gracias a ser una familia numerosa mi casa está siempre llena de vida, unos se acompañan a otros y de alguna manera transmiten el afecto o la atención que yo no puedo darles cuando estoy lejos”. Además, sobre este aspecto añadió que “es importante que haya diputadas madres de familia, no suele pasar o no tienen familia numerosa, para trasladar la realidad de la sociedad. Quienes no lo han vivido es difícil que puedan representarnos”.