Alerta alimentaria: detectan la presencia de sulfitos en varias marcas de azúcar y edulcorantes
Estos productos se han distribuido en todas las comunidades autónomas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la información sobre la alerta por presencia de sulfitos no declarados en distintos endulzantes de origen natural.
La medida afecta a varios lotes de azúcar de coco de marcas como Eco Wassi, Dreamfoods, Planeta Huerto, Bizilur, Gumendi, La Salmantina y Azucarera, que están siendo retirados de los canales de comercialización.
Todos ellos comparten el mismo problema en varios de sus lotes: la presencia de este alérgeno no declarado en el etiquetado, un error que ha motivado su inclusión en la alerta alimentaria. La distribución de estos productos ha sido generalizada, llegando a todas las comunidades autónomas.
Como medida de precaución, la AESAN recomienda que las personas con intolerancia a los sulfitos eviten consumir estos productos, mientras que para el resto de la población no se considera que exista ningún riesgo. La información ha sido trasladada a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para garantizar la retirada de los productos afectados de los puntos de venta.
Datos actualizados de los productos implicados
Flor de Coco, endulzante de origen natural. Azucarera
- Aspecto del producto: Bolsa de plástico
- Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553 sin fecha de caducidad.
- Peso de unidad: 300 g
Azúcar de coco Bio 400 g. Dreamfoods
- Número de lotes: 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026. 2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225 91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027. 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.
- Peso de unidad: 400 g
Azúcar de coco. Dreamfoods
- Aspecto del producto: Envasado
- Número de lotes: 130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/202 2207HI0225-71 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026
- Peso de unidad: 1 Kg y 400 g
Azúcar de coco. Planeta huerto
- Número de lotes:130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/202752024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026
- Peso de unidad: 1 Kg y 500 g
Azúcar de coco 1 Kg. Bizilur
- Número de lotes: 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026
- Peso de unidad: 1 Kg
Azúcar de coco Bio. Eco Wassi
- Número de lotes: L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253, L250289 y L250290
- Peso de unidad: 300 g, 600 g y 950 g
Azúcar de coco Bio. Gumendi
- Número de lotes: L250027, L250176, y L240176.
- Peso de unidad: 300 g
Azúcar de coco en bolsa. La Salmantina
- Número de lote: H495
- Fecha de consumo preferente: 31/04/2027
- Peso de unidad: 1 kg
