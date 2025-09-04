La psicóloga y sexóloga Monica Branni se ha convertido en una voz de referencia en redes sociales para hablar de sexo y relaciones. Con más de 26.000 seguidores en TikTok, su último vídeo viral ha abierto un debate en torno a qué es lo que realmente sostiene una relación de pareja.

En el clip, Branni afirma con contundencia: “Una buena relación no se mide por cuánto amor hay, sino por cuánto entendimiento hay”. Para ella, el amor maduro no se limita a la pasión inicial, sino que se construye a partir de la sensibilidad, la curiosidad y la disposición activa de conocer en profundidad a la persona con la que compartimos la vida.

El amor maduro: sensibilidad, curiosidad y conocimiento activo

Según Branni, lo que marca la diferencia en una pareja es la capacidad de cada miembro de identificar y responder a las necesidades emocionales del otro. Esto implica:

Comprender qué hace sentir segura a la otra persona.

Detectar cómo acompañarla en momentos de vulnerabilidad.

Adaptar las propias conductas para que el amor se perciba de manera auténtica.

La especialista insiste en que no basta con estar presente físicamente. Lo esencial es ocupar un espacio emocional real, escuchar, atender y actuar en función de lo que la pareja necesita.

Más allá de los grandes gestos

Uno de los puntos que más ha llamado la atención en la reflexión de Branni es la valoración de los detalles cotidianos frente a los gestos grandilocuentes. Para la psicóloga, las pequeñas atenciones constantes tienen más peso en la estabilidad de una relación que las demostraciones puntuales y espectaculares.

En este sentido, insiste en que amar no significa hacerlo a la manera más cómoda para uno mismo, sino en la forma en la que la pareja realmente percibe y recibe ese afecto. La clave está en la adaptación y en la escucha activa.

La respuesta de la comunidad en TikTok

El mensaje de Branni ha tenido una gran acogida entre sus más de 26.000 seguidores en TikTok. Los comentarios destacan la identificación con sus palabras y la reflexión que generan. Algunos usuarios subrayan que “las mujeres lo entendemos antes que los hombres”, mientras otros recuerdan que “esas actitudes deberían estar presentes desde el inicio de una relación para evitar conflictos a largo plazo”.

Un debate necesario sobre las relaciones modernas

El éxito del vídeo muestra que el público busca referentes que hablen con claridad y sencillez sobre las dinámicas afectivas. La visión de Branni pone el foco en una cuestión esencial, la calidad de una relación no depende solo de cuánto se dice “te amo”, sino de cuánto se entiende y acompaña al otro en su vulnerabilidad y en sus necesidades emocionales.