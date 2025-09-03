Esta es la última locura de Mercadona que arrasa en redes sociales: tiene el relleno más español

Mercadona ha vuelto a dar en el clavo en su apuesta por la pasta fresca, introduciendo en sus lineales una nueva propuesta que promete conquistar a los paladares más exigentes. Se trata de una variedad rellena de jamón serrano y queso, ideada para aquellos consumidores que buscan opciones prácticas y repletas de sabor en su día a día.

La cadena de supermercados valenciana, conocida por su constante innovación en productos de marca propia, refuerza así su ya considerable surtido de soluciones culinarias rápidas y deliciosas.

De hecho, este flamante lanzamiento se presenta en cómodas bandejas de 250 gramos, un formato que resulta ideal tanto para una ración individual como para compartir en pareja. Su precio, además, se ajusta a la perfección a la filosofía de la compañía, situándose en tan solo 1,90 euros por envase, un importe que lo posiciona como una alternativa sumamente atractiva dentro de la competitiva oferta de platos preparados disponibles en el mercado.

Mercadona apuesta por la comodidad y el sabor

Asimismo, una de las grandes bazas de esta innovadora pasta rellena es, sin lugar a dudas, su rapidez y extrema facilidad de cocinado. Bastan apenas unos pocos minutos para que esté lista para servir, transformándola en una elección excelente para esos momentos en los que el tiempo escasea, pero no se desea renunciar a disfrutar de una comida casera y sabrosa.

En este sentido, la versatilidad de este producto es otro de sus atributos más valorados. Puede disfrutarse tal cual, recién hervida, o servir como base perfecta para otras elaboraciones gastronómicas más elaboradas. Combina de forma excepcional con una amplia gama de salsas, desde las más clásicas a las más arriesgadas, permitiendo un toque personal con un chorrito de aceite de oliva virgen extra o un puñado de queso rallado, ajustándose a los gustos de cada comensal. Esta referencia ya está despertando interés entre los aficionados a la buena mesa.

Por consiguiente, con esta última incorporación, Mercadona no solo expande su ya extenso catálogo de productos, sino que consolida su estrategia de ofrecer a sus clientes artículos que conjuguen de forma óptima la calidad con un precio ajustado. La compañía mantiene firme su compromiso por adaptarse a las necesidades de una clientela que valora tanto la practicidad como el buen gusto en cada una de sus compras diarias, reafirmando su posición de liderazgo en el sector.