Mónica García, "orgullosa" de la protesta contra Israel que se saldó con cuatro agentes lesionados

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado "muy orgullosa de la respuesta cívica, pacífica y contundente de la sociedad civil que demanda el fin del genocidio y el fin del blanqueamiento de un Estado genocida", en referencia a Israel.

Tras una visita al centro de salud y consumo de la localidad madrileña de Coslada, la ministra ha sido preguntada por las protestas que se han registrado en la Vuelta Ciclista a España para rechazar la participación del equipo Israel-Premier Tech, y en las que han sido detenidas tres personas este miércoles en Bilbao y cuatro agentes han resultado lesionados.

"Hago un llamamiento a la sociedad civil a las instituciones a que sigamos denunciando hasta que la comunidad internacional reaccione, porque hay sensación de impotencia entre los que llevamos muchos meses denunciando esto", ha dicho la titular de Sanidad, quien opina que "la sociedad civil tiene todo el derecho a manifestarse ante una masacre -en Gaza- que estamos viendo todos los días en prime time".

García ha defendido que el Gobierno español "ha sido punta de lanza en las medidas a tomar para que la comunidad internacional reaccione" y no cree que al Ejecutivo -ni a la parte socialista del mismo- le cueste definir la ofensiva de Israel en Gaza como "genocidio", una palabra que "hemos pronunciado en diversas ocasiones aunque, es verdad, tiene un componente jurídico".

La ministra ha recordado también que los miembros del Gobierno de Sumar han planteado una batería de cinco medidas, entre ellas declarar persona non grata al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y aprobar de forma inmediata la Ley de embargo de armas a este país, informa Efe.