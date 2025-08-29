Muere un hombre de 67 años y sobrevive malherido su hijo de 27 tras sufrir un brutal ataque con cuchillos en un pueblo francés

Vandoeuvre-lès-Nancy en Francia ha vivido, este jueves 28 de agosto, un escalofriante episodio de violencia que ha terminado con la vida de un hombre de 61 años y ha dejado gravemente herido a su hijo de 27. El ataque, perpetrado con un arma blanca en plena vía pública, ha generado una profunda conmoción entre los residentes locales.

Las autoridades confirmaron el suceso, destacando la brutalidad del incidente ocurrido en una zona generalmente caracterizada por su tranquilidad. El alcalde Patrice Donati expresó su perplejidad ante un acontecimiento tan inusual en su comunidad.

La investigación judicial se ha iniciado de inmediato bajo la dirección del procurador François Capin-Dulhoste, quien ha confirmado que la víctima principal ha recibido un impacto mortal en el pecho. Las fuerzas policiales han desplegado un amplio operativo para esclarecer los hechos, recolectando testimonios y evidencias audiovisuales.

Un suceso totalmente fuera de lo normal

La comunidad de Vandoeuvre-lès-Nancy, compuesta por aproximadamente 30.000 habitantes de hasta 95 nacionalidades diferentes, se encuentra consternada. El alcalde ha enfatizado que la zona no registra habitualmente eventos de esta naturaleza, lo que hace más impactante el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los agresores ni establecido un móvil claro. La familia víctima, perteneciente a la comunidad armenia, no registra antecedentes conocidos por las fuerzas de seguridad locales. El hijo herido ha sido trasladado al hospital, donde los médicos confirmaron que su vida no corre peligro. Mientras tanto, la investigación continúa bajo los cargos de homicidio y tentativa de homicidio.