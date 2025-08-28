"Nuestros camareros sirven cañas, no plátanos": el dueño de un bar entra en shock al ver llegar a una clienta con un mono en su hombro

Una situación verdaderamente extraordinaria ha generado revuelo en las redes sociales españolas, protagonizada por una mujer que intentó acceder a un bar con su mono titi, desencadenando una respuesta que ha provocado la hilaridad colectiva. La protagonista de esta insólita historia había presentado una queja en Google, manifestando su indignación por la negativa del establecimiento a permitirle la entrada con su peculiar mascota, argumentando haber observado previamente la admisión de un perro en el local.

El propietario del bar respondió con un ingenio demoledor, expresando su asombro ante la inesperada situación. "Lo último que me esperaba en esta vida es que alguien llegara con un mono al hombro", ha dicho, añadiendo con sarcasmo que "nuestros camareros sirven cañas, no plátanos".

La tenencia de monos como mascota en España es ilegal

La mujer insistía en que su mono pigmeo era completamente inofensivo, pero el dueño del establecimiento mantenía su postura con argumentos irrebatibles. "Nuestros clientes vienen a disfrutar de la comida, no a preguntarse si un mono les robará las croquetas", sentenció con un humor mordaz que rápidamente captó la atención de los internautas.

Lo más significativo del incidente radica en que la tenencia de monos como mascotas es completamente ilegal en España, lo que añade una capa adicional de absurdo a la ya peculiar situación. El empresario no solo demostró su sentido del humor, sino también un profundo conocimiento de las regulaciones sobre animales exóticos.

La respuesta final del dueño del bar no podía ser más memorable: "Déle un poco más de potasio, lo vi muy delgado", una frase que coronó el intercambio con una última dosis de comedia que dejó a todos los espectadores online completamente desternillados.