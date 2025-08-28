Mueren cinco personas en Italia a causa del virus del Nilo: ya son 27 personas fallecidas

Italia enfrenta un preocupante brote del virus del Nilo con cinco fallecimientos adicionales en la última semana, elevando el total de muertes a 27 en lo que va del año. El Instituto Superior de Sanidad (ISS) ha confirmado 430 contagios en el país, con un aumento significativo de casos que evolucionan hacia formas neuroinvasivas de la enfermedad. Del total de contagios, 193 se han clasificado como neuroinvasivos, representando la variante más grave del virus. Lacio y Campania son las regiones más afectadas, con 62 y 64 casos respectivamente, cada una con once fallecimientos hasta el momento.

Los recientes decesos se han registrado en diferentes regiones: un caso en Lacio, dos en Campania, uno en Calabria y otro en Emilia-Romaña, donde no se habían reportado muertes previamente. La tasa de letalidad, calculada sobre la forma neuroinvasiva, se mantiene en un 13,9 %, inferior a los porcentajes de años anteriores.

Usar elementos de protección contra picaduras es fundamental

El virus del Nilo se propaga principalmente a través de mosquitos del género Culex, con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales. Actualmente, se han identificado casos en 57 provincias distribuidas en 15 regiones, con mayor concentración en el norte y centro de Italia. Las autoridades sanitarias recomiendan a la población medidas preventivas como el uso de repelentes, vestimenta que cubra brazos y piernas, y la eliminación de aguas estancadas para reducir la reproducción de mosquitos.

El informe semanal del ISS también destaca la presencia de otras arbovirosis: 134 casos de dengue y 102 de virus chikungunya. En el caso del dengue, 126 de los 130 contagios están relacionados con viajes al extranjero, mientras que del chikungunya se han reportado 39 casos importados y 63 autóctonos.

Con respecto al virus del Zika, se han notificado únicamente cuatro casos, todos vinculados a viajes internacionales y sin registros de fallecimientos. Las autoridades continúan monitoreando la situación para prevenir la propagación de estos virus y proteger la salud pública.