Una mujer de 30 años muere en el incendio de una vivienda de Badajoz:

Una mujer de 30 años ha perdido la vida este jueves en el incendio ocurrido en la vivienda donde residía, ubicada en la Avenida Santa Marina de la ciudad de Badajoz.

El suceso se ha producido en torno a las diez de la mañana, momento en que una llamada alertó al Centro de Urgencias y Emergencias 112 del fuego declarado en el inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos, policías y servicios sanitario. A su llegada, los servicios de emergencia encontraron el cuerpo sin vida de esta joven en el interior de la vivienda.

Por el momento, no se han dado a conocer las causas del incendio, que estén siendo investigadas.