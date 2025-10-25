"Necesito damas de honor con más compromiso": no pudo pagar un viaje de 2.000 dólares y la dejaron fuera de la boda

Una mujer de 27 años ha relatado en la plataforma Reddit que su mejor amiga decidió retirarle el papel de dama de honor en su boda después de reconocer que no podía afrontar los gastos de un viaje de despedida de soltera. La celebración, según explicó, estaba programada en Tulum, México, con cinco noches en una villa de lujo, chef privado y trajes coordinados, a un precio de unos 2.300 dólares por persona sin incluir los vuelos.

La autora de la publicación indicó que, aunque cuenta con un trabajo estable, continúa pagando sus préstamos estudiantiles y no dispone de los recursos necesarios para un gasto de esa magnitud. Propuso asistir solo a una parte del viaje o celebrarlo de forma local, alternativa que la novia aceptó en un primer momento antes de cambiar de opinión.

Días después, la novia le envió un mensaje en el que afirmaba que estaba “repensando la dinámica de la fiesta nupcial” y consideraba que sería “menos incómodo” si asistía como invitada en lugar de dama de honor. Añadió que necesitaba “damas de honor que se comprometieran plenamente”. La mujer señaló que no respondió de inmediato y que, aunque la novia la llamó más tarde, la comunicación se interrumpió definitivamente tras aquel intercambio.

Reacciones en redes y apoyo generalizado a la afectada

La publicación se viralizó en el foro y recibió numerosos comentarios de apoyo hacia la mujer excluida del cortejo. Diversos usuarios consideraron que la decisión de la novia fue desproporcionada y reflejaba una falta de comprensión hacia las limitaciones económicas de su entorno. Algunos señalaron que este tipo de conflictos son cada vez más frecuentes en celebraciones con altos costes asociados, mientras otros destacaron que la amistad no debería depender de la capacidad económica de las personas implicadas.

Los comentarios más recurrentes abogaron por no asistir a la boda y priorizar el valor de las relaciones personales frente a las expectativas materiales que generan algunas celebraciones. El caso continúa acumulando reacciones en redes sociales, donde ha reabierto el debate sobre el impacto económico y social de las bodas de lujo entre familiares y amigos.