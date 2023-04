“Nuestro sistema de incorporación de fármacos es un absoluto fracaso”

Quedan ya pocos sectores que pongan en duda el estado de salud en el que se encuentra nuestro sistema sanitario. Ayer, LA RAZÓN adelantaba una información que no hace sino constatar su agonía. Los nuevos fármacos tardan ya 620 días de media –casi dos años– en incorporarse al Sistema Nacional de Salud (SNS), desde que son aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/salud/20220406/vmojtrgu55fqhh5wcz3x7s5x4q.html|||Son 103 días más que los 517 que se contabilizaban en el anterior periodo analizado –los años que transcurren desde 2017 a 2021–, y 235 días más que cuando Pedro Sánchez llegó al poder. ]]

Los principales afectados son las más de 10.000 asociaciones de pacientes que existen en nuestro país. «A esos 620 días de demora yo le sumaría otros 300 en algunas Comunidades Autónomas. Ese es el tiempo medio que pasa entre qué Sanidad incluye un nuevo medicamento en Cartera Común y un paciente que resida en cualquier lugar de España puede acceder a él. Y eso teniendo en cuenta que las asociaciones de pacientes pasan verdaderas yincanas de obstáculos para conseguir que las administraciones regionales los incluyan de modo efectivo», explica a LA RAZÓN Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes.

«Estas inequidades no se pueden permitir, menos aún con la connivencia del Ministerio de Sanidad, que no puede mantenerse al margen solo porque las competencias estén trasferidas» añade. «Es un tema que nos preocupa muchísimo porque, lejos de mejorar, va a peor –prosigue–. Desde Foro hemos presentado dos enmiendas a la reforma de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La primera, sobre la necesidad de que los pacientes participen en el sistema consultivo y, la segunda, que se cree algún tipo de mecanismo/ ente o procedimiento que vigile que se cumple eso tan bonito de la ‘universalidad de la sanidad’. Queda muy bien decir que nuestra sanidad es universal, pero pedimos que se haga algo para que sea real y no se produzcan estas inequidades tan graves y, en el caso en el que se den, el Estado pueda detectarlas y actuar para neutralizarlas. Necesitamos un ministerio de Sanidad, un ministro y un Gobierno con autoridad para que tome el control y las riendas de esta situación», reclama.

La paradoja de la innovación

Elvira Velasco, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, coincide en destacar la urgencia de tomar decisiones que impidan que el problema empeore. «La demora en el acceso no ha dejado de aumentar desde 2018, lo que demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha tomado en serio poner solución a este problema. Además, se produce una paradoja llamativa que es que España es líder en Europa en el número de ensayos clínicos en marcha pero, sin embargo, estamos a la cola en el tiempo de acceso a la innovación ¿De qué sirve entonces el esfuerzo investigador?», se pregunta.

«Nuestro sistema de incorporación de fármacos es un absoluto fracaso y requiere una reflexión profunda sobre qué se está haciendo mal y plantear soluciones innovadoras, como pueden ser medidas de acceso temprano a los fármacos, un sistema que ponga por encima la ventaja terapéutica frente a la filosofía coste-centrista, atender de una forma especial las enfermedades raras –y el acceso a los medicamentos huérfanos– y trabajar para solucionar las inequidades que se dan entre las distintas comunidades autónomas », añade.

Velasco destaca también el grave problema que existe con el acceso a nuevos medicamentos oncológicos, en el que España acumula una demora de 469 días- 15 meses- que se traduce directamente en supervivencia de los pacientes. Además, una vez incluidos en el SNS, el 40% de ellos presentan alguna restricción en la población elegible.

El modelo alemán

En opinión del hematólogo Juan Luis Steegmann, portavoz de VOX en la Comisión de Sanidad del Congreso, el problema del retraso en el acceso a la innovación en España viene de lejos. "No es algo que haya sucedido solo con el actual Gobierno socialista sino que lo venimos arrastrando desde que la Agencia Española del Medicamento- de la que algunos hablaban con tanta fruición- pasa a ser un nuevo filtro respeto a lo que aprueba la EMA". "Y el problema es que no solo existe ese filtro, sino que a él se suma los que se ponen a nivel de todas las Comunidades Autónomas, e incluso los propios hospitales. De este modo, el plazo desde la aprobación de un medicamento hasta su financiación se convierte en eterno", añade.

Desde el partido, proponen el modelo alemán de aprobación y financiación de fármacos como el ejemplo que hay que seguir si se quiere dar la vuelta a la situación. En este país, desde el mismo momento en el que la EMA aprueba un fármaco este es accesible para cualquier paciente. Posteriormente, las autoridades establecen un proceso de evaluación en el que se comprueba la eficacia del nuevo medicamento en la vida real, y la toxicidad a largo plazo. Evaluados esos datos, es cuando se aprueba el precio definitivo del medicamento.

De hecho, Alemania es el país mejor posicionado en el ranking de la en la encuesta W.A.I.T., realizada por la Federación Europea de Asociaciones Farmacéuticas (Efpia), con 100 días de espera para acceder a la innovación desde que la aprueba la EMA, un 86% de disponibilidad de medicamentos nuevos y solo un 1% de financiación con limitaciones.