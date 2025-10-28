Nuevo precio del tabaco en la última semana de octubre: todas las marcas afectadas

El tabaco vuelve a cambiar de precio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, como cigarros, cigarritos y picaduras de pipa. La Resolución del 24 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir del sábado 25 de octubre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Según el documento oficial, los nuevos precios del tabaco se aplican en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. Entre las marcas de tabaco que modifican sus precios se encuentran algunas muy conocidas como Davidoff, Orient o Musth.

Durante las últimas semanas, también ha variado el coste de marcas muy consumidas como Chesterfield, Winston o Fortuna. Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

DAVIDOFF

Davidoff Year of the Horse (10). 65,00

ORIENT

Orient Cities Series Pyramides Extra Aged 54 x 6 Cairo (20). 19,50

Orient Cities Series Robustos Extra Extra Aged 52 x 5 Ispahan (20). 18,90

Orient Cities Series Short Robustos Extra Aged 50 x 4 Casablanca (20). 16,90

Orient Cities Series Short Salomon Extra Aged 58 x 6 Istanbul (20). 19,50

Orient Cities Series Toro Gordo Extra Aged 60 x 6 Samarcande (20). 23,00

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad