Alimentación
Alerta alimentaria. la AESAN ordena la retirada de un endulzante natural de una conocida marca
El producto afectado ha sido distribuido en al menos ocho comunidades autónomas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta tras detectarse la presencia de sulfitos no declarados en un endulzante de origen natural comercializado bajo la marca Azucarera, producto que podría suponer un riesgo para las personas sensibles a este aditivo.
La advertencia llega a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de que las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid notificaran la incidencia. Según la información facilitada por la AESAN, el problema se detectó durante los controles internos de la propia impresa, que comunicó la situación a las autoridades competentes y procedió a la retirada preventiva del producto.
Detalles del producto afectado
- Nombre del producto: Flor de Coco, endulzante de origen natural
- Marca: Azucarera
- Aspecto del producto: Bolsa de plástico
- Lotes: L9311911453, L9312605553, L9313006553
- Fecha de caducidad: sin fecha de caducidad
- Peso de unidad: 300 g
- Temperatura: Ambiente
El producto ha sido distribuido inicialmente en Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que haya llegado a otras comunidades autónomas. La AESAN ha comunicado la alerta a todas las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para garantizar la retirada del producto.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia o sensibilidad a los sulfitos que no consuman el producto si lo tienen en casa. La agencia aclara, no obstante, que el consumo de este endulzante no supone ningún riesgo para el resto de la población.
✕
Accede a tu cuenta para comentar