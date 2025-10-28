Alerta alimentaria. la AESAN ordena la retirada de un endulzante natural de una conocida marca

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta tras detectarse la presencia de sulfitos no declarados en un endulzante de origen natural comercializado bajo la marca Azucarera, producto que podría suponer un riesgo para las personas sensibles a este aditivo.

La advertencia llega a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de que las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid notificaran la incidencia. Según la información facilitada por la AESAN, el problema se detectó durante los controles internos de la propia impresa, que comunicó la situación a las autoridades competentes y procedió a la retirada preventiva del producto.

Detalles del producto afectado

Nombre del producto: Flor de Coco, endulzante de origen natural

Marca: Azucarera

Aspecto del producto: Bolsa de plástico

Lotes: L9311911453, L9312605553, L9313006553

Fecha de caducidad: sin fecha de caducidad

Peso de unidad: 300 g

Temperatura: Ambiente

El producto ha sido distribuido inicialmente en Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que haya llegado a otras comunidades autónomas. La AESAN ha comunicado la alerta a todas las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para garantizar la retirada del producto.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia o sensibilidad a los sulfitos que no consuman el producto si lo tienen en casa. La agencia aclara, no obstante, que el consumo de este endulzante no supone ningún riesgo para el resto de la población.