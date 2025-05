Una nutricionista alerta: los restaurantes tienen prohibido servir esto desde hace una década y lo siguen haciendo

Durante el mes de marzo salió adelante la prohibición de la publicidad de alcohol en bares y terrazas a 200 metros de centros educativos, además del consumo de alcohol para todas las personas en centros docentes, centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a menores, y en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para menores de edad.

Estas prohibiciones fueron conocidas porque generaron un gran debate, al entender un sector de la población que no van a resultar efectivas para reducir el consumo de alcohol en menores. Sin embargo, hay otras muchas prohibiciones que no se conocen por parte de los clientes y no están referidas al alcohol, sino a elementos muy utilizados durante la comida. Una de ellas la reveló una nutricionista llamada Blanca con un vídeo en TikTok.

Esta es la desconocida prohibición en bares y restaurantes

El producto que tienen prohibido poner bares y restaurantes es la aceitera rellenable sin etiquetar. "¿Te suena esta botellita?", preguntaba al comenzar el vídeo mientras la mostraba. Explica la situación actual: "Sigue apareciendo en muchos restaurantes, pero está prohibido por normativa desde 2014". El motivo de la prohibición es el siguiente: "¿Cómo sabes que esto es realmente aceite de oliva?". Muestra la forma en la que se debe servir el aceite: Botella etiquetada con un tapón que no permita rellenar o en formato monodosis.

Es muy clara: "Deben estar correctamente envasados y etiquetados". Vuelve a recalcar la normativa: "Desde 2014 los bares y restaurantes están obligados a servir el aceite de oliva en envases con garantía, nada de botellas rellenables". "Es tu derecho como consumidor", alerta. "Los aceites de oliva de España son un producto de calidad y merecemos consumirlo correctamente", concluye. Por tanto, siempre que se vea este tipo de botellas o aceiteras se puede reclamar.

Otras prohibiciones en bares y restaurantes

La ley protege al consumidor y establece límites claros, también a la hora de cobrar. Muchos bares y restaurantes intentan aprovecharse y obtener beneficios extra, pero hay una serie de cosas prohibidas por ley, mientras que otras se deben hacer de cierta manera. Algunas de las normas más llamativas y desconocidas son las siguientes: