Una okupa pone la vivienda en un portal del alquiler turístico y la empresa de desokupación le devuelve la jugada

Los okupas al uso y especialmente los inquiokupas se sienten intocables y muchas veces actúan como si lo fueran para sufrimiento de los propietarios. Joaquim fue una de las últimas víctimas de este fenómeno y también de las más afectadas. No solo tuvo que ver como no podía recuperar su casa sino que encima se enfrentó a una gran multa debido al comportamiento de sus okupas. Estos decidieron poner la vivienda en una página de alquiler turístico sin licencia para hacer negocio, lo que te acabó costando una multa de 5.000 euros a Joaquim.

Aunque parezca algo cruel e inmoral, Joaquim no es el único afectado, hay más propietarios que tienen que ver como los okupas o inquilinos morosos intentan hacer negocio a su costa. Sin embargo, no todos tienen tanta suerte. 'Desokupademolition' subió el vídeo de lo que hizo su empresa para provocar el desalojo, con más de tres millones de visualizaciones. José Aurestes también compartió en TikTok el vídeo, que suma en su cuenta ya más de cinco millones de visualizaciones adicionales y 382.000 me gustas. El vídeo muestra una situación similar a la que sufre Joaquim, pero en este caso la okupa se lleva una amarga sorpresa.

Una okupa sufre "de su propia medicina"

La empresa de desokupación decidió alquilar el piso, que estaba puesto en un portal de alquiler turístico. El vídeo en redes sociales comienza con la okupa tocando el timbre de la casa. El trabajador de la empresa de desokupación se acerca a la puerta tras escucharlo y dice lo siguiente: "Estabas alquilando por Booking, ¿no? ". La persona por fuera de la puerta responde que "sí" desde fuera y entonces llega el gran golpe: "Pues te hemos alquilado... y te has quedado sin casa", le dice la persona del interior mientras ella no entendía nada: "¿Me habéis alquilado y qué pasa?.

La okupa advierte de que va a llamar a la Policía y recibe una respuesta con contundencia: "Llama a la Policía, soy okupa, lo siento, denúnciame y te has quedado sin casa". Recuerda que simplemente está haciendo lo mismo que hizo ella previamente: "Acabas de recibir tu medicina, guapa". Ella sigue insistiendo en que abra, pero se encuentra con una respuesta negativa y con sorna: "No voy a abrir, tengo mis derechos como decís vosotros".

Una insistencia sin premio

La mujer sigue tocando el timbre desde fuera, pero el miembro de la empresa de desokupación insiste: "No, no voy a abrir, no te preocupes". El propio hombre insiste: "Llama a la Policía por favor, tengo mis derechos". Concluye con un mensaje final acompañado de un corte de mangas: "Muchas gracias. Ahora lo vuelves a hacer y te lo piensas, sinvergüenza". Este vídeo ha generado una avalancha de comentarios en TikTok.

Algunos ven bien la acción, haciendo un paralelismo con el refranero español: "El desokupador que desokupa okupando al okupa buen desokupador será". Muchos extranjeros mostraban su sorpresa: "Yo vivo en España y aunque respecto todo el establecimiento español su cultura, sus leyes y cada cosa del país que me ha recibido. Nunca he podido entender como el Estado no protege la propiedad privada como en cualquier otro país del mundo".