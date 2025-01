El Papa considera "inaceptable" hablar de "derecho al aborto"

El Papa Francisco denunció este jueves lo que consideró un "intento de instrumentalizar los documentos multilaterales" para llevar adelante ideologías y citó como ejemplo el hablar de "un presunto derecho al aborto", durante su tradicional discurso de inicio de año al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, según informó EFE.

"Resulta particularmente preocupante el intento de instrumentalizar los documentos multilaterales -cambiando el significado de los términos o reinterpretando unilateralmente el contenido de los tratados sobre los derechos humanos- para llevar adelante ideologías que dividen, que pisotean los valores y la fe de los pueblos", denunció el Papa.

El Papa no pudo leer el discurso

En su discurso, que leyó un colaborador ya que, explicó, sigue resfriado, Francisco aseguró que se trata, "en efecto, de una verdadera colonización ideológica", "que deja espacio a la cultura de la cancelación; no tolera diferencias y se concentra en los derechos de los individuos, descuidando los deberes con respecto a los demás, en particular de los más débiles y frágiles". Y añadió, que "en ese contexto, es inaceptable, por ejemplo, hablar de un presunto 'derecho al aborto' que contradice los derechos humanos, en particular el derecho a la vida".

"Toda la vida debe protegerse desde su concepción"

"Toda la vida debe protegerse, en cada momento, desde su concepción hasta la muerte natural, porque ningún niño es un error o es culpable por existir, así como ningún anciano o enfermo puede ser privado de esperanza o ser descartado", agregó Francisco.

Ante los 184 embajadores de los países con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas, Francisco advirtió además de que "las instituciones multilaterales, surgidas en su mayor parte al finalizar la segunda guerra mundial, hace ochenta años, ya no parecen ser capaces de garantizar la paz y la estabilidad, la lucha contra el hambre y el desarrollo para los cuales habían sido creadas".

Reconoce que la respuesta no está siendo eficaz

Agregó que tampoco están siendo capaces "de responder de manera verdaderamente eficaz a los nuevos desafíos del siglo XXI, como las cuestiones ambientales, de salud pública, culturales y sociales, además de los retos impuestos por la inteligencia artificial". Y aseguró que "muchas de ellas necesitan ser reformadas, teniendo presente que cualquier reforma debe basarse en principios de subsidiariedad, solidaridad y en el respeto de una soberanía paritaria de los estados".

"Duele constatar que existe el riesgo de una 'monadología' y de la fragmentación en (...) clubes que sólo dejan entrar a quienes piensan del mismo modo", añadió. EFE.

No es la primera crítica del Vaticano

El presidente de la Academia Pontificia para la Vida, monseñor Vincenzo Paglia, condenó el pasado mes de abril la aprobación por parte de la Eurocámara de una resolución por la que pide llama a los gobiernos a dar los pasos necesarios para que el derecho a un aborto "seguro y legal" quede consagrado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea."Es claramente un atraso cultural", aseguró.

"Aquí la cuestión es muy simple: ¿el que ha sido generado es una vida o no? Si es una vida, ¿con qué derecho la excluyo o elimino? Así que comprendo que pueda haber conflictos y a veces esto, faltaría más, forma parte de la dialéctica general. Pero despreciar totalmente el derecho de quien debe nacer en favor de los derechos de otro me parece claramente un atraso cultural", añadió el monseñor, que también pidió más ayuda para la mujer: "Hace falta una justicia eficaz para ayudar a la mujer a defender su dignidad, su derecho al trabajo, su derecho a expresarse plenamente como cada persona humana".