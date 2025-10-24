Una pareja intenta escalar un pico de 2.500 metros con su bebé de 9 meses y acaban siendo rescatados en helicóptero

Una montaña de más de 2.500 metros, equipo inapropiado y un bebé de 9 meses no parecen la combinación ideal para una excursión de fin de semana. Sin embargo, una pareja decidió escalar el Rysy, una de las cumbres más exigentes del Alto Tatra, sin guía profesional ni preparación adecuada. El resultado fue un rescate de emergencia que, por fortuna, terminó sin víctimas.

El guía de montaña Szymon Stoch se cruzó con la familia durante su propio ascenso y, al ver que no llevaban casco, piolet ni crampones adecuados, intentó convencerlos de regresar. La pareja ignoró sus advertencias y continuó hacia la cima, confiando en el buen clima como único respaldo.

Al alcanzar el punto más alto, los padres se dieron cuenta de que no podían descender por sus propios medios. Fue entonces cuando Stoch decidió intervenir, cargando al bebé en brazos y guiando el descenso mientras los adultos bajaban lentamente, agotados y desorientados.

En declaraciones al canal TVN24, el guía calificó la decisión como “una total irresponsabilidad”, subrayando que “ni siquiera en el mejor día se debe subir al Rysy con un niño tan pequeño”. También advirtió que la nieve cerca de la cima es extremadamente peligrosa y que un mínimo error puede ser fatal.

El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad en la montaña y la necesidad de respetar las recomendaciones de los expertos. Cada año, los equipos de rescate de los Tatras atienden decenas de casos similares, donde la imprudencia y la sobreestimación de las propias capacidades ponen vidas en riesgo.

“Las montañas no son un patio de recreo”, recordó Stoch. “Enseñan humildad y no perdonan la negligencia”. La historia de esta familia terminó bien gracias a la intervención de un profesional, pero deja una lección clara: la aventura nunca debe estar por encima de la seguridad, especialmente cuando hay una vida tan frágil en juego.