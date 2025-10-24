Una pareja ofrece 207.000 euros al año por convertir a su hijo de un año en un “caballero inglés”

Una familia adinerada del norte de Londres ha publicado una oferta de trabajo tan exclusiva como inusual: busca un tutor cultural para su hijo de un año, con un salario de 207.000 euros anuales (180.000 libras) por unas 35 horas semanales. El objetivo: convertir al pequeño en un auténtico “caballero inglés” antes de que entren “influencias externas”.

La oferta, publicada por la agencia Tutors International, exige un perfil de alto nivel: persona educada, discreta, empática y con formación en instituciones prestigiosas del Reino Unido. Se valorará experiencia en familias reales, embajadas o residencias privadas, así como conocimientos en primeros auxilios pediátricos.

La familia aclara que no busca una niñera, sino un especialista en educación infantil temprana capaz de crear un entorno culturalmente británico, con actividades sensoriales, visitas a museos, teatro, arte y deportes como críquet, polo o remo. El tutor deberá tener un vocabulario impecable y fomentar la curiosidad intelectual del niño desde sus primeros años.

Aunque no es obligatorio hablar otros idiomas, se valorará el conocimiento sobre adquisición del lenguaje. El contrato incluye cuatro semanas de vacaciones, pero no ofrece coche ni alojamiento. La fecha límite para postular es el 16 de noviembre de 2025, con inicio previsto para el 1 de diciembre.