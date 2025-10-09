La planta de supermercado de 4 euros que puedes añadir a tu baño: absorbe la humedad y ayuda a prevenir el moho este invierno

El vapor de la ducha, la falta de ventilación y las bajas temperaturas del invierno hacen que los baños sean, probablemente, los lugares más húmedos de la casa.

Crean el ambiente perfecto para que la humedad se acumule y el moho aparezca en las paredes, juntas y techos.

Mantener este espacio limpio requiere constancia, pero también existen trucos que ayudan a equilibrar este ambiente. Uno de ellos es incorporar plantas naturales que absorben parte de la humedad del aire y mejoran la calidad del entorno.

La planta que más le conviene a tu hogar

El aloe vera es una planta suculenta, lo que significa que sus hojas almacenan agua en su interior. Gracias a esta característica, es capaz de regular su propio nivel de hidratación y sobrevivir en espacios donde la humedad es alta.

Cuando se coloca en un baño, ayuda a equilibrar el aire, absorbiendo parte del vapor que se acumula después de las duchas. No elimina por completo la condensación, pero sí contribuye a mantener un ambiente más seco y fresco.

Además, su textura y su color aportan una sensación de calma y limpieza muy agradable, perfecta para un entorno de descanso y bienestar.

Esta planta, disponible actualmente en Alcampo por 3,99 euros en formato de maceta de 17 centímetros, es una de las mejores opciones para colocar en el baño durante los meses fríos.

No solo aporta un toque decorativo natural, sino que también contribuye a reducir el exceso de humedad ambiental y a prevenir la aparición de moho.

Cómo colocarla para aprovechar sus beneficios

Para que el aloe vera cumpla su función correctamente, lo ideal es situarla en una zona del baño donde reciba algo de luz indirecta. Si el baño cuenta con una pequeña ventana o entrada de luz natural, bastará con colocarla cerca, evitando la exposición directa al sol.

En baños interiores, puede adaptarse también si recibe algo de iluminación artificial unas horas al día.

Aloe vera, la planta mágica con fines terapéuticos que te cuida por dentro y por fuera Objetivo Bienestar

Es importante colocarla en una superficie estable y con un plato o maceta que permita drenar el exceso de agua, ya que aunque tolere la humedad ambiental, sus raíces no deben permanecer encharcadas.

Una pequeña cantidad de agua cada dos o tres semanas suele ser suficiente, especialmente durante el invierno.

Una opción económica y funcional

El aloe vera tiene un valor añadido que otras plantas no ofrecen, además de resistir las condiciones del baño, es una especie purificadora del aire. Sus hojas capturan partículas en suspensión y contribuyen a mejorar la sensación de frescor.

Por menos de cuatro euros, la planta de aloe vera que ofrece Alcampo se convierte en una alternativa sencilla y eficaz para cuidar el ambiente del hogar.

Su mantenimiento es mínimo, no requiere fertilizantes especiales ni trasplantes frecuentes, y su vida útil puede prolongarse durante años con unos cuidados básicos.