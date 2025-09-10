Polémica en un instituto de Logroño: acusan al centro de impedir la entrada a alumnas con velo islámico

Varias asociaciones acusaron ayer a la dirección del Instituto de Educación Secundaria Sagasta de Logroño de impedir la entrada al centro algunas alumnas que portaban el velo islámico o hiyab, coincidiendo con el inicio del curso escolar en La Rioja.

El comunicado suscrito por la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes (ATIM), la Asociación Mundo Inmigrante (AMIN), la Asociación de Mujeres Árabes en La Rioja (Arabella), la Asociación Faizan e Madina de Logroño y la Asociación Gulzare Madina de Logroño, y recogido por Efe, denuncia que la decisión del la dirección del centro vulnera el derecho a la educación de estas jóvenes.

Las organizaciones firmantes subrayan que aunque el velo islámico no es una prenda obligatoria, constituye "un elemento de identificación religiosa muy importante, sin el que algunas mujeres se sienten violentas".

Hasta ahora, aseguran, las alumnas que decidían usar el velo en ese instituto lo hacían con total libertad. Sin embargo, en este inicio de curso, se les habría comunicado que el reglamento de organización y funcionamiento del centro establece la prohibición de acudir a clase con la cabeza tapada.

Ante esto, los colectivos responden que "el hiyab no tapa la cabeza, tan sólo el pelo y las orejas", y han apelado a que toda norma debe contemplar excepciones cuando hay razones justificadas, como motivos médicos o religiosos. Para estas organizaciones, cubrir la cabeza por sufrir cáncer o por una operación de cabeza o por razones religiosas, como es el caso de las chicas musulmanas o de las monjas cristianas, suponen "razones de peso suficiente para justificar esas excepciones".

Las asociaciones han criticado también que no fueran informadas con antelación de este cambio en la normativa interna del instituto, el cual habría sido decidido a finales del curso pasado. Esto ha impedido que las alumnas se puedan matricular en otro centro. Además, aseguran que situaciones similares se están produciendo en otros dos institutos de la ciudad de Calahorra.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno riojano han indicado a Efe que respeta la autonomía de los centros para elaborar sus reglamentos de funcionamiento. En el caso del IES Sagasta, fue aprobado por su claustro, pero aún no ha sido validado por el consejo escolar. La Consejería también ha indicado que, antes de la aprobación definitiva, solicitó un informe jurídico para garantizar que la normativa se ajusta a derecho, informe que resultó favorable.