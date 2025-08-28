La Policía detiene a 16 personas en varias CC AA por posesión y distribución de material sexual infantil

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil en 12 provincias de España, entre los que destacan un profesor de secundaria de Barcelona y dos detenidos en Cáceres y Lugo que han ingresado en prisión provisional por la "gravedad y crudeza" de los videos que compartían.

Según ha informado la Policía en un comunicado, en los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y videos conteniendo "graves" agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Otro de los detenidos que destacan los agentes es un habitante de Girona, responsable de la distribución de más de 85.000 archivos, que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.

Del total de investigados, la Policía Nacional ha conseguido identificar a 21 personas ubicadas en nuestro país, arrestando a 16 de ellas en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

El reconocimiento de los delincuentes se ha llevado a cabo con la colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, cuya ayuda ha sido "fundamental" para identificar a los sospechosos, según ha descrito la Policía.

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes "Peer To Peer" (P2P). Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

La Policía Nacional tiene habilitado el correo electrónico 'denuncias.pornografia.infantil@policia.es' para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial. Asimismo, se recuerda la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.