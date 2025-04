La Policía Nacional alerta de la nueva estafa que roba todos tus datos: “No soy un robot”

Los delincuentes no descansan, ni a nivel físico ni mucho menos en internet. Cada vez se desarrollan más estafas que ponen en peligro el patrimonio y la privacidad de las personas constantemente. En las últimas semanas algunas que se realizan mediante una carta naranja, mediante distintos tipos de llamada, al presentar la declaración de la renta a Hacienda o incluso por WhatsApp. El 'modus operandi' varía, pero el objetivo final siempre es el mismo.

Internet es el punto de mayor riesgo al estar conectados a una red prácticamente ilimitada. Los usuarios constantemente pinchan en cosas y aceptan otras que, muchas veces, no saben ni lo que son realmente. Los ciberdelincuentes se aprovechan de este desconocimiento y de este pasotismo para conseguir todo tipo de datos privados que pueden provocar un problema a los usuarios. La Policía Nacional ha avisado en su cuenta oficial de Instagram un nuevo engaño que está afectando a multitud de usuarios. Todo nace del texto: "No soy un robot".

La alerta de la Policía Nacional

"Es verdad, no eres un robot, por eso, no cliquees en modo automático", explica una agente mientras enseña en un móvil la frase que suele aparecer y mencionada anteriormente. Comenta esto porque es muy habitual que, con tal de llegar a la información deseada, se pinche en cualquier sitio para que la carga siga adelante. "Pon atención, estos mensajes llamados CAPTCHA, no siempre garantiza tu seguridad", alerta la agente.

Este tipo de mensajes aparecen en multitud de páginas, pero a veces son falsos. Un CAPTCHA es una herramienta para verificar que un usuario es humano y no un bot. Revela cuando se da el delito: "Esto sucede cuando te encuentras un CAPTCHA falso cuando te encuentras por webs sospechosas o haces clic en un enlace malicioso". Se alerta de que los estafadores usan una estética muy similar a la de Chrome, llegando a confundir al usuario. "Estos mensaje parecen reales, pero no lo son", alerta la Policía Nacional.

¿Cómo se da el fraude?

"Al pulsar el botón y sin darte cuenta, el sitio copia un código malicioso", explica. Sin embargo, no siempre es así: "En otros casos aparece un enlace en el que informan que, para completar la verificación, has de seguir unas instrucciones con las que llegarás a instalar un malware en tu dispositivo". Este malware es muy peligroso: "Pueden llegar a robar tu contraseña y datos bancarios". Consiguen hacerse con la información a través de un programa pirata que solicitan que el usuario se descargue una vez resuelva el CAPTCHA.

¿Cómo diferenciar un CAPTCHA legítimo?

Posteriormente, la agente de la Policía Nacional explica cómo se puede diferenciar entre uno legítimo y uno falso, ya que ambos son muy parecidos. "Desconfía de webs en las que aparezca un CAPTCHA cuando no hay motivo o en sitios en los que normalmente no aparecen", recomienda en el vídeo. También lanza un segundo aviso, calificado por ella como muy importante: "Si te piden que copies y pegues un código, que te salten todas las alarmas, estás ante un CAPTCHA falso". Este código será malicioso.

Así puedes evitar la estafa

No solo ha alertado sobre este fraude la Policía Nacional, también lo han hecho algunas compañías telefónicas. Una de ellas, Vodafone, da cuatro claves para no caer en este engaño: