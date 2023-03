La Policía Nacional de Badajoz detiene a tres personas por intentar vender un bebé

Agentes de la Policía Nacional de Badajoz han detenido en Don Benito a los tres presuntos implicados en un intento de maternidad subrogada. Se trata de un matrimonio formado por un hombre de 42 años y una mujer de 43, y la propia madre del bebé, de 28 años, que ha quedado bajo custodia policial.

Fue el personal del hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena quien avisó a la Policía Nacional de que una mujer que acababa de ser madre quería registrar a su bebé con unos datos que no concordaban con los que aparecían en su historial clínico. También informaron de que no había aportado documentación original en el momento de su ingreso, tan sólo una fotocopia de una tarjeta sanitaria a nombre de una mujer cuyo historial clínico no era compatible con su exploración física.

Con esta información, los agentes procedieron a entrevistar en el propio hospital al supuesto padre del niño. Tras numerosas incongruencias en sus declaraciones, realizaron una serie de gestiones que les permitieron concluir que la madre del bebé había sido ingresada con los datos de su esposa. Finalmente, él mismo reconoció a los agentes que habían pagado la cantidad de 2.000 euros en Rumanía para comprar al recién nacido, admitiendo que la mujer ingresada no era su esposa. Este trato se había cerrado tres meses antes en Rumanía.