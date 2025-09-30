El precio del tabaco vuelve a cambiar esta semana: estas son todas las marcas afectadas

El tabaco sube de precio otra vez en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, que entraron en vigor el pasado sábado 27 de septiembre. La resolución afecta a cigarros, cigarritos, tabaco de liar de liar y picaduras de pipa.

Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales, tanto en la Península como en Baleares, Ceuta y Melilla. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Entre las marcas afectadas se encuentran Bolivar y Cohiba en cigarros y cigarritos; así como Bronx Virginia en tabaco de liar. En semanas anteriores también se actualizaron los precios de otras marcas muy conocidas como Winston, Chesterfield o Malboro.

Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

BOLIVAR

Bolivar Royal Coronas Estuche (5). 24,00

QUAI D’ORSAY

Quai D’Orsay Imperiales TR (20). 70,00

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/envase

COHIBA

Cohiba Wide Short 50 Edición Limitada 2024 (El envase de 50). 225,00

Signature Finos Beige (El envase de 5). 1,60

Signature Finos Original (El envase de 5). 1,60

PICADURAS DE LIAR

Euros/unidad

Bronx Virginia Blend Papel (30 g). 5,50

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Anda Tropido (950 g). 75,00

Blackburn Blckm Lmnd (100 g). 15,95

Eastwood Special Edition (20 g). 1,50

Mr. Shisha Pomaye (950 g). 73,00

Musth Pinkman (125 g). 22,60

22,60 Serbetli Classic American Ke (50 g). 4,30

Serbetli Classic Capu Capu (50 g). 4,30

Serbetli Classic Charli (50 g). 4,30

Serbetli Classic Doble A (50 g). 4,30

Serbetli Classic Emon (50 g). 4,30

4,30 Serbetli Classic Emon Ke (50 g). 4,30

Serbetli Classic Grapi (50 g). 4,30

4,30 Serbetli Classic Green Mix (50 g). 4,30

Serbetli Classic Icbdrumm (50 g). 4,30

4,30 Serbetli Classic Istambul Nights (50 g). 4,30

4,30 Serbetli Classic Marbella (50 g). 4,30

Serbetli Classic Meint (50 g). 4,30

4,30 Serbetli Classic Milkotin (50 g). 4,30

Serbetli Classic Stra Shark (50 g). 4,30

Serbetli Classic Wati Meli (50 g). 4,30

Serbetli Hard Line Breezy Bum (40 g). 4,50

4,50 Serbetli Hard Line Jerry (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Limton Gril (40 g). 4,50

4,50 Serbetli Hard Line Nara Ja (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Nestja (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Panepol (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Pops (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Redbera (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Supremo (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Sweet Oney (40 g). 4,50

Nuevos precios del tabaco en Ceuta y Melilla

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

LA FINCA

La Finca No.3 (25). 2,50

VEGAFINA