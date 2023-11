La preocupación sobre el estado del Everest: "Se ha convertido en un pocilga"

El Everest, al igual que algunos de los otros picos de más de 8,000 metros en el mundo, enfrenta un futuro complicado e incierto debido a la masificación que experimenta el mundo del alpinismo. Las colas para alcanzar cimas míticas como el K2 y la generación de residuos por parte de los numerosos montañeros que buscan conquistar esas alturas han desencadenado un profundo debate sobre el destino de este deporte.

Numerosos alpinistas han alzado su voz contra la saturación que afecta a las montañas de más de 8,000 metros en el planeta. Hace meses, el sherpa Mingma G denunció la asombrosa fila de montañeros que se dirigían hacia la cima del K2, una montaña que también captó la atención debido a la imagen de decenas de alpinistas pasando junto a un sherpa agonizante en el 'cuello de botella' del K2.

Un reciente video que revela los impactantes y preocupantes efectos de esta masificación, resultado de un negocio altamente lucrativo, ha sido compartido en la cuenta del montañero 'The Northerner', mostrando la impactante cantidad de basura esparcida en el suelo del Campo 4 del Everest.

"The Northerner" denuncia: "El Campamento 4 Everest (8,848,8 m) en Nepal es el campamento más sucio de todas las montañas del mundo. Esto es lo que la escalada comercial ha aportado al Everest", junto a un clip de 20 segundos. La ONG nepalí Comité de Control de la Contaminación Sagarmatha, encargada de gestionar los residuos de los escaladores, estimó que la pasada primavera se generaron 84 toneladas de residuos y basura en el Everest.

La cuenta @florcuenca_mountaiclimber señaló en agosto de 2022 el problema que representa la masificación del alpinismo en lugares como el Everest o el K2. "Es una gran pena que el K2, como otros ochomiles, lo hayamos convertido en una pocilga [...] Nosotros no somos montañeros, solo un simple grupo de estúpidos que escala montañas para satisfacer su ego, porque un montañero apasionado no le haría esto a la montaña. Yo no quiero herir sentimientos, pero lo que digo es la verdad", expresó la cuenta en Instagram junto a un impactante video.