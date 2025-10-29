¿Se pueden decorar las zonas comunes del edificio por Halloween? La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara

Halloween trae consigo decoración, disfraces, gominolas y algunos sustos. Hay quienes viven ese día como niños, y adornar su casa e incluso las zonas comunes de la urbanización se convierte en toda una tradición. Sin embargo, no todos los vecinos apoyan este tipo de actividades, ya que pueden resultar molestas, lo que en ocasiones puede enfrentar a la comunidad de vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal establece una serie de limitaciones sobre el uso y decoración de las zonas comunes del edificio, así como los derechos que cada propietario o inquilino tiene para modificarlas. En concreto, el artículo 7.1. de la Ley de Propiedad Horizontal asegura que los propietarios únicamente pueden modificar la decoración del interior de su vivienda sin poner en riesgo la seguridad o modificando el aspecto general del edificio.

La conclusión, por tanto, es clara. Por mucho que algunos tengan el deseo de convertir su edificio es una casa del terror, la ley no lo avala. Además, otro artículo de la mencionada ley establece que todos los propietarios deben respetar y mantener en buen estado las instalaciones comunitarias, por lo que cualquier decoración que complique el proceso de limpieza, acceso al edificio, etc. está prohibido.

¿Se puede pedir permiso a los vecinos?

Aunque la ley sea contundente sobre este asunto, existen excepciones. Si algún propietario desea hacer algún tipo de modificación en una zona común, debe primero consultarlo con el resto de vecinos en una junta, y en el que caso de que haya una mayoría simple de votos a favor de la decoración, entonces sí tendrá derecho a poner todas las telarañas y calaveras que desee.

No obstante, la decisión no es definitiva, ya que, en el caso en el que la decoración resulte molesta o desagradable para el resto de vecinos, el responsable deberá encargarse de retirarla o de adaptarla a las peticiones el resto.

Ideas de decoración en zonas comunitarias

En el caso de que tu comunidad de vecinos no sea aburrida y hayan dado el ok a tus locuras hallowinescas, estas son algunas ideas de decoración sencillas para darle ese toque de terror a cualquier portal.

Entrada principal: convierte la puerta del portal en la "entrada al inframundo" . Puedes cubrirla con papel negro o una sábana vieja pintada con manos ensangrentadas (hechas con pintura roja lavable o témpera). Añade ojos recortados con papel fluorescente o pegatinas reflectantes que brillen con la luz del móvil. Coloca un cartel divertido como " Abandonad toda esperanza, los que entren aquí" o " Bienvenidos al portal 666" .

Intercala murciélagos o arañas de plástico colgando con hilo transparente. Si el edificio tiene varias plantas, puedes hacer que cada piso use un color o tema (fantasmas, zombis, brujas…) para dar variedad. Es económico, fácil de montar y muy vistoso, especialmente con una luz tenue o guirnaldas LED naranjas. Unas escaleras con telarañas Freepik (IA)

Coloca una bruma artificial (con hielo seco o máquina de humo, si alguien la tiene) y algunas calabazas decoradas. Si hay niños en el edificio, pueden participar haciendo las lápidas y pintándolas. Da un toque teatral sin ser demasiado terrorífico, perfecto para el ambiente familiar.