Para que sirve poner un corcho en la nevera: el truco para ahorrar energía

La nevera es uno de los electrodomésticos más esenciales del hogar, pero también uno de los que más energía consumen. Por eso, cualquier pequeño gesto que contribuya a optimizar su funcionamiento se agradece. En los últimos años, se ha vuelto popular un truco tan sencillo como curioso, colocar un corcho dentro de la heladera. Lejos de ser una ocurrencia sin fundamento, tiene explicación científica y beneficios prácticos.

Un material natural con propiedades únicas

El corcho, extraído de la corteza del alcornoque, es un material ligero, impermeable y con una estructura celular que retiene aire en su interior. Esa composición lo convierte en un excelente aislante térmico y absorbente natural de olores y humedad. Estas cualidades explican por qué su uso dentro del refrigerador puede tener efectos positivos.

Sacacorchos Botella Vino La Razón

Por qué colocar un corcho en la heladera puede ser útil

1. Mejora la conservación de los alimentos

Al absorber parte del exceso de humedad del ambiente interno, el corcho ayuda a mantener un equilibrio más estable dentro de la nevera. Esto se traduce en frutas y verduras que se deterioran más lentamente, evitando la aparición de moho o la sensación de humedad excesiva en los cajones.

2. Reduce los olores desagradables

El corcho natural actúa como un neutralizador de olores. Gracias a su estructura porosa, atrapa partículas responsables de los malos aromas, como los que desprenden algunos alimentos en descomposición o los envases abiertos. No sustituye al clásico bicarbonato, pero puede ser un complemento eficaz y más estético.

3. Contribuye al ahorro energético

Aunque no realiza una transformación mágica, el corcho puede favorecer una distribución más uniforme del aire frío si se coloca estratégicamente. Esto ayuda a que el motor trabaje de manera más eficiente, especialmente si hay huecos grandes o espacios poco utilizados dentro del refrigerador. Menos esfuerzo del compresor significa un consumo energético ligeramente menor.

Cómo aplicar el truco del corcho paso a paso

Reúne algunos tapones de corcho natural (no sintético). Lo ideal es que estén limpios y secos.

Colócalos en distintos estantes o cajones de la heladera, e vitando bloquear las salidas de aire frío.

No excedas la cantidad: bastan unos pocos para notar el efecto.

Renueva los corchos cada uno o dos meses, especialmente si absorben demasiada humedad o cambian de color.

Precauciones y mantenimiento complementario

Este truco casero no sustituye la limpieza ni el mantenimiento básico del electrodoméstico. Conviene revisar periódicamente las gomas de la puerta, descongelar cuando sea necesario y limpiar el interior con una mezcla de agua y vinagre. Mantener la temperatura entre 3 °C y 5 °C también es clave para un funcionamiento óptimo y seguro.

Un gesto pequeño con beneficios reales

Colocar un corcho en la nevera no requiere esfuerzo ni gasto, pero puede aportar ventajas visibles, aire más limpio, menos humedad y una ligera mejora en la eficiencia energética. Es un ejemplo más de cómo los materiales naturales, usados con inteligencia, pueden ayudarnos a cuidar tanto los alimentos como el consumo doméstico.