Adiós a los productos caros para la alfombra: el truco del baño que la deja como nueva

Un segundo de despiste, una taza de café que resbala de la mano… y ya tienes un pedazo de mancha en la alfombra clara del salón. Normalmente, ahí empieza la odisea: productos caros, limpiadores muy agresivos y bastante frustración.

La buena noticia es que muchas veces no hace falta nada de eso. Hay algo que probablemente ya tienes en el cuarto de baño y que funciona sorprendentemente bien para limpiar alfombras: la espuma de afeitar.

Espuma de afeitar en vez de limpiador de alfombras

La espuma de afeitar no solo sirve para rasurarse. Su textura, composición y capacidad espumante la convierten en una aliada muy útil para limpiar manchas puntuales en alfombras y moquetas. Además, es barata y fácil de encontrar. Resulta más suave que muchos limpiadores específicos y ayuda a neutralizar olores y deja un aroma agradable.

Lo ideal es elegir:

Espuma blanca (no gel que luego se convierte en espuma).

Sin mentol, para evitar posibles irritaciones o marcas.

Con un perfume que te guste o, si prefieres, sin perfume.

Antes de usarla, haz siempre una prueba en una zona poco visible de la alfombra, por si el tejido es muy delicado o tiende a decolorarse.

Cómo limpiar una mancha de alfombra con espuma de afeitar

Paso a paso:

Aspirar bien la alfombra. Elimina primero el polvo, migas y suciedad superficial con el aspirador. Cuanto más limpia esté la superficie, mejor actuará la espuma.

Elimina primero el polvo, migas y suciedad superficial con el aspirador. Cuanto más limpia esté la superficie, mejor actuará la espuma. Aplicar la espuma sobre la mancha. Echa una pequeña cantidad de espuma directamente sobre la zona manchada. No hace falta crear una montaña de producto, mejor empezar con poco.

Echa una pequeña cantidad de espuma directamente sobre la zona manchada. No hace falta crear una montaña de producto, mejor empezar con poco. Extender y trabajar el producto. En alfombras de pelo corto, utiliza un paño de algodón o una esponja suave para masajear la espuma con movimientos suaves.

En alfombras de pelo corto, utiliza un paño de algodón o una esponja suave para masajear la espuma con movimientos suaves. Dejar actuar. Deja que la espuma repose toda la noche o hasta 24 horas, según lo rebelde que sea la mancha. La alfombra debe quedarse en una zona donde no moleste ni se pise.

Deja que la espuma repose toda la noche o hasta 24 horas, según lo rebelde que sea la mancha. La alfombra debe quedarse en una zona donde no moleste ni se pise. Cepillar y aspirar de nuevo. Cepilla la zona con un cepillo de cerdas suaves para retirar restos de producto.

Si el cerco aún se nota, puedes repetir el proceso. En muchas manchas de café, zumo o pis de mascota, el cambio se nota desde la primera aplicación.

Algunos consejos extra (y precauciones)

Evita empapar la alfombra con agua después: demasiada humedad puede deformar la base o generar malos olores.

Si la alfombra es de lana muy delicada o seda, mejor consultar las indicaciones del fabricante o llevarla a una tintorería especializada.

Nunca frotes con demasiada fuerza: es mejor repetir el proceso que dañar el tejido.

Otros trucos caseros para limpiar en casa

Si te gustan los remedios sencillos con cosas que ya tienes en casa, puedes probar también: