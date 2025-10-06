"Quiero ser madre": información y acompañamiento para mujeres que quieren continuar su embarazo

Tras la reciente presentación del portal «Quiero Abortar», impulsado por el Ministerio de Igualdad, nace www.quierosermadre.org, una web que busca ser un referente en información, acompañamiento y apoyo a la mujer que desea continuar con su embarazo, frente a la propuesta del aborto como única solución.

La plataforma reúne de manera accesible y clara recursos prácticos, testimonios en primera persona, vídeos divulgativos, datos actualizados, una lista de ayudas tanto públicas como privadas, y un mapa interactivo con asociaciones, centros de apoyo y teléfonos de atención inmediata en toda España. «Quiero ser madre» constituye la mayor base de datos del movimiento provida en nuestro país.

«Todas aquellas mujeres que dudan sobre continuar su embarazo encontrarán en quierosermadre.org la información alternativas reales para poder tomar decisiones responsables sobre su embarazo. Nuestra web nace para acompañar y ofrecer esperanza a quienes deciden continuar con la vida», señalan los impulsores de la iniciativa.

La web www.quierosermadre.org surge como respuesta a la creciente necesidad de visibilizar y fortalecer el trabajo de asociaciones y profesionales que, desde hace años, brindan apoyo psicológico, económico, legal y espiritual a las mujeres embarazadas en situación de dificultad. Todo ese trabajo en favor de la vida queda a menudo silenciado.

La plataforma aspira a convertirse en un punto de encuentro en el movimiento provida, en el que profesionales sanitarios, asociaciones, periodistas y las nuevas generaciones puedan conocer la realidad del aborto y sus alternativas. Y, sobre todo, un lugar seguro para todas aquellas mujeres que buscan apoyo.