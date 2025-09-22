Rayas en las toallas: lo que poca gente sabe sobre ellas

Seguro que lo has visto cientos de veces, esas rayas más densas o con una textura distinta que aparecen en los extremos de la mayoría de las toallas. En internet abundan teorías sobre su propósito, desde quienes piensan que refuerzan el tejido hasta quienes aseguran que evitan deformaciones tras el lavado. Pero, ¿cuál es la realidad detrás de este detalle tan común como desconocido?

¿Por qué las toallas tienen rayas en los extremos?

Las toallas de felpa de algodón son muy populares por su capacidad de absorción gracias a su superficie amplia y mullida. Sin embargo, en los bordes suelen presentar franjas con un tejido diferente, lo que ha generado dudas sobre su utilidad.

Bordado en las toallas La Razón

Algunos usuarios han sugerido que estas rayas refuerzan la estructura de la tela, ayudando a que la toalla conserve su forma con el paso del tiempo. Otros opinan que, por el contrario, son zonas más sensibles al encogimiento durante los lavados con agua caliente o el uso de secadora.

La respuesta de los fabricantes

Para aclarar el misterio, medios especializados consultaron directamente a fabricantes textiles. Desde la empresa austriaca Vossen fueron tajantes: «Las rayas son puramente un elemento de diseño y no cumplen ninguna función».

Por su parte, la tradicional firma sajona "Möve" confirmó que estos acabados, conocidos técnicamente como bordes, se emplean para dar posibilidades creativas al diseño de la toalla. Así, un producto que normalmente sería liso y monótono puede incorporar detalles visuales que lo distinguen.

Un detalle estético con un consejo práctico

Aunque las rayas no tengan una función estructural, los fabricantes sí ofrecen una recomendación a los consumidores: estirar suavemente los bordes después de cada lavado. Este sencillo gesto ayuda a que la toalla conserve su forma original durante más tiempo y evita que los extremos se encojan.

Higiene y estética

Lejos de ser un secreto de ingeniería textil, las rayas en las toallas responden a una cuestión estética y de diseño. Son un recurso visual que aporta personalidad al producto, aunque con un pequeño detalle práctico, si se cuidan los bordes tras el lavado, la vida útil de la toalla será más larga y mantendrá mejor su aspecto original.