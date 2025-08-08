Relacionan el suicidio de un menor en Marruecos con el uso de un juego on line

Las autoridades marroquíes han abierto una investigación para determinar si el suicidio de un menor de 12 años en la comunidad de Belakid, cerca de Marrakech.

Según medios de comunicación del país vecino, el niño aprovechó un momento de distracción de su familia para subir las escaleras, donde fue encontrado ahorcado. Fue su padre quien descubrió la trágica escena y lo trasladó de inmediato a urgencias del Hospital Universitario Mohammed VI de Marrakech, donde nada pudieron hacer para salvar su vida.

Las razones exactas de este acto siguen sin estar claras, aunque se están explorando varias posibilidades, como la posible discriminación familiar relacionada con un teléfono inteligente o la influencia psicológica del juego en línea Free Fire, agregan.

El juego consiste en que hasta 50 jugadores caen desde un paracaídas en una isla o diversos lugares en busca de armas y equipamiento para eliminar a los demás jugadores. Cuando los jugadores se unen a una partida, entran en un avión que sobrevuela cada isla o lugar. Al parecer, el uso de este juego no está recomendado a menores de 16 años.

De momento, la Gendarmería marroquí ha abierto una investigación, ha interrogado al padren y avarios miembros de la familia y no se descarta ninguna hipótesis.