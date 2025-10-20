¿Revisas el móvil antes de irte a dormir? Esto dice la psicología de ti

Revisar el teléfono móvil antes de acostarnos se ha convertido en un hábito más que normalizado. Ya sea para poner la alarma, poner el teléfono en silencio a dar las buenas noches, todos recurrimos a ese pequeño aparato antes de cerrar los ojos, y, aunque su popularidad nos haya hecho creer que es normal, la realidad detrás de ese sencillo gesto no es tan inofensiva como parece.

Ángel Luis Guillén, psicólogo, asegura que esta acción "se ha convertido en un hábito muy extendido", pero desde la psicología, asegura, "no es tan inocente como parece". Según las declaraciones del experto recogidas por Hola.com, explica que revisar el móvil antes de acostarse es contraproducente porque revisar redes, mensajes o mails activa nuestro cerebro y retrasa el proceso de desconexión y descanso.

Los motivos detrás de este gesto aparentemente inofensivo

Uno de los principales motivos, según la psicología, es la necesidad de evadir la realidad y evitar el silencio, manteniendo el cerebro activo con otros estímulos y evitando así la introspección característica de esas horas de la noche. Cuando se acaba el día, lo más común es sobrepensar y dar vueltas a determinados pensamientos y preocupaciones, generando un estado de ansiedad en la persona que pretende descansar.

Según Guillén, crear una rutina lejos de las pantallas, sobre todo antes de dormir, puede ser realmente beneficioso para la salud. El uso del móvil como mecanismo de evasión de la realidad funciona a corta plazo, pero tiene consecuencias muy negativas como el insomnio o el llamado FOMO (miedo a perderse algo).

Seis trucos para desintoxicarse del móvil antes de dormir

Aunque parezca contradictorio, las distintas plataformas y redes sociales están plagadas de consejos para evitar el uso del teléfono móvil antes de irse a la cama y terminar con ese hábito tan perjudicial para la salud. Esta tiktoker, que confiesa ser víctima de esta adicción, ha enseñado sus trucos para romper la rutina.