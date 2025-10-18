Usar el móvil como GPS puede costarte una multa: estas son las situaciones que debes evitar

La transformación digital en los vehículos ha convertido al teléfono móvil en un asistente de navegación habitual. Sin embargo, su uso como GPS está regulado por el artículo 19 del Reglamento General de Circulación, que exige mantener despejada la visibilidad en todo momento.

Colocar el dispositivo en el centro del parabrisas, en el volante o en el espejo retrovisor puede suponer una infracción.

Incluso si el móvil está correctamente instalado en un soporte, no se puede manipular durante la conducción, ni siquiera en un semáforo.

Todo debe estar configurado antes de iniciar el trayecto, y cualquier ajuste debe realizarse con el vehículo detenido en un lugar seguro. La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que el uso indebido del móvil es una de las principales causas de distracción y accidentes.

Las sanciones pueden alcanzar los 200 euros y conllevar pérdida de puntos en el carnet de conducir. Por eso, aunque el móvil sea una herramienta útil, solo debe utilizarse como GPS si se respetan las condiciones que marca la ley.