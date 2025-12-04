La Sanidad en pleno va a la huelga contra Mónica García

La ministra Mónica García ha alcanzado un hito histórico: granjearse el rechazo frontal de la sanidad española en pleno a cuenta de la negociación del denominado Estatuto Marco. Esta mañana las organizaciones sindicales que participan en la misma (Satse-Fses, CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), y que representan a celadores, auxiliares, enfermeras y otros profesionales, han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes mientras sea necesario, según señaló ayer Begoña Ballel, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, en rueda de prensa.

Sanidad sigue sin aclarar aspectos del texto como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas en todo el territorio nacional, entre otros muchos asuntos.

Por su parte, la organización mayoritaria entre los facultativos, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), así como el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han confirmado también las próximas jornadas de huelga nacional por motivos parecidos, para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, a las que se han sumado otros sindicatos autonómicos de Madrid, Galicia, Cataluña o Navarra. Según la organización, la propuesta es insuficiente y no responde a las principales reivindicaciones del colectivo médico. La CESM subraya que continúa siendo imprescindible contar con un ámbito de negociación diferenciado y con interlocutores específicos ante la Administración, ya que los sindicatos médicos solo tienen representación a través de FSES.

Tres años de proceso

Tras tres años de negociación y desde el pasado 6 de noviembre, cuando mantuvieron la última reunión con el Ministerio de Sanidad poco después de la manifestación del 1 de octubre, las organizaciones sindicales del ámbito no han conocido más avances del texto que lo que han difundido los medios de comunicación.

Desde el mundo de la política la convocatoria de la huelga indefinida también ha provocado reacciones. Así, Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, ha exigido la «retirada inmediata» del Estatuto Marco y que el Gobierno asuma su responsabilidad por «poner en jaque la Sanidad». Fúnez hizo responsable a la ministra Mónica García de las huelgas: «Le ha estallado en las manos su reforma del Estatuto Marco», una reforma que consideró «improvisada, chapucera y sin ninguna memoria técnica, jurídica ni económica».

Por este motivo, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se haga cargo de la situación y «deje de mirar para otro lado, retire este proyecto fallido y se empiece de cero una reforma seria, dialogada y consensuada» con profesionales, sindicatos y comunidades autónomas.

«Esto no se soluciona con más soberbia y más desprecio», afirmó Fúnez, a la vez que advirtió al Gobierno de que «los españoles esperan soluciones, no más problemas».

Las organizaciones sindicales destacan que desde Sanidad no solo no se ha querido avanzar en la negociación con los sindicatos legitimados y que representan al 100 por 100 del personal estatutario del SNS, sino que «la ha dificultado, entorpecido y dilatado al mantener y alimentar una negociación paralela con otras organizaciones fuera del Ámbito de Negociación».

«Sanidad ha entorpecido la negociación, ignorando a quienes representamos al cien por cien del personal estatuario. Tenemos representación en la mesa de negociación gracias a las elecciones sindicales, Tenemos derecho de defender el derecho de todos», manifestó Begoña Ballell, informa Efe.

En este sentido, el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, destacó que la negociación ha sido «vulnerada y violada» por parte del Ministerio. «Las negociaciones paralelas nos parecen una violación del espacio legitimado», señaló, refiriéndose a las reuniones de Sanidad mantenidas con CESM y SMA. Asimismo, lamentó que, al final sea siempre el ciudadano el que se vea afectado por estas situaciones. «Estos días estamos viendo como no hay refuerzos para combatir la epidemia de la gripe, que son insuficientes», lo que provoca la saturación de las urgencias o la suspensión de cirugías.

Por su parte, la presidenta de Satse, Laura Villaseñor, indicó que «una negociación de una ley no lleva ese tiempo, pero la actitud del Ministerio es de cierta deslealtad al ámbito de negociación». En este sentido, añadió que lo que quiere la mesa es «mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS), sanitarios y no sanitarios», «sin excepciones, sin privilegios y sin distorsiones», por lo que, pese a que «no es agradable para nadie», ha llegado el momento de ir a la huelga.