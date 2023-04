Sanidad retira más de 70 cosméticos por contener sustancias peligrosas: estos son los productos afectados

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha comunicado una orden de retirada de 79 productos cosméticos. La medida se ha tomado tras comprobar que la empresa Parfums Codibel S.L. ha estado fabricando estos productos en unas instalaciones, ubicadas en la Carrer Noi del Sucre 33, 08840 – Viladecans (Barcelona), que "no cumplen con las buenas prácticas de fabricación", en "condiciones técnico-sanitarias muy deficientes" y sin haber presentado la declaración responsable de actividades de fabricación de productos cosméticos que establece la normativa reguladora.

"La Subdirección General de Ordenación y Calidad Sanitarias y Farmacéuticas, adscrita a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat de Catalunya, tras la inspección realizada en las citadas instalaciones, constató el incumplimiento de la normativa", explica el comunicado de la AEMPS: Además, comprobó que los productos fabricados no cumplían con los requisitos de etiquetado y que algunos de ellos contenían sustancias prohibidas, como butylphenyl methylpropional y/o hydroxyisohexyl-3-cyclohexene.

Así, la autoridad sanitaria de Cataluña ha ordenado el cese de la actividad de fabricación de productos cosméticos realizada en las instalaciones de la empresa, así como el cese de comercialización de forma inmediata y la retirada del mercado de todos los productos cosméticos fabricados en las mismas.

Desde la Generalitat no tienen constancia de que estos productos hayan sido comunicados al Portal Europeo de Productos Cosméticos (CPNP). El Ejecutivo recomienda a los consumidores "no adquirir ninguna unidad de los productos cosméticos afectados y, en caso de disponer de alguno, no utilizarlo". Se trata de perfumes que por sus nombres recuerdan productos de marcas populares.

Los cosméticos prohibidos se comercializan bajo las siguientes denominaciones comerciales:

Acqua di compara, Agua de Rocas, Ainhoa, Amor, Anisais de Compara, Arcangel, Arenas Black and gold, Baby, Blue de Compara (caja azul y caja negra), Boys, Canal 5, Cleo, Clinica de Compara, Co de Compara, Compara Codec, Compara JPG, Compara perfums Paris, Compara Ultra, Deliciosa Dona, Dona Compara, Dulce Compara (azul y marrón), Egoísmo, El milagro, Esencia, Fantasía, Femme (números 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 20, 27, 29, 30, 34, 40 y 42, tanto en envase metálico como de vidrio), Fire and hit, Flores by Compara, For night woman, For one woman, Gaudi parfums, Girls, H.B.O.S (envase negro, marrón y azul claro), Homme (números 3, 7, 21 y 26), Klain One by Compara, Latino Absoluto, Loren (envases azul cielo y azul marino), Milenium, Narcissus, Olivia, Rococo mademoiselle, Salvaje, Solamente Compara, Tierra, Victorioso, Water de Compara y Woman for night.