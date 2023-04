Paracetamol: los graves peligros del uso continuado de uno de los medicamentos más consumidos

El paracetamol es uno de los medicamentos más consumidos y prescritos en el mundo debido a su eficacia y seguridad siempre que se respeten las dosis recomendadas. También conocido como acetaminofén, es el ingrediente activo en más de 600 medicamentos que tienen actividad analgésica, es decir, para eliminar el dolor, y actividad antipirética, para reducir la fiebre. Este fármaco, que se comercializa combinado otros principios activos, fue descubierto en Alemania en 1877 y, desde entonces se ha convertido en uno de los medicamentos más usados en Europa y Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye, incluso, en el listado de medicamentos básicos necesarios en cualquier sistema de salud.

Son muchas las personas que lo toman de forma cotidiana e incluso piensan que al ser un medicamento habitual y que se puede comprar sin necesidad de receta médica, es inocuo. Pero, en realidad no es así. Tomar más paracetamol del que se recomienda en un día de forma habitual puede conducir con el tiempo a una sobredosis acumulativa que puede provocar problemas serios de salud e incluso puede llegar a ser letal. Así lo afirma un estudio, publicado en la revista British Journal of Clinical Pharmacology, que destaca los riesgos ocultos del consumo “escalonado” de este analgésico.

Las conclusiones de la investigación se basaron en el análisis de 663 pacientes que habían ingresado en el hospital Royal Infirmary de Edimburgo entre 1992 y 2008 con lesión hepática inducida por paracetamol. Los investigadores observaron que 161 pacientes habían sufrido una sobredosis escalonada del medicamento. Por lo general, habían tomado el fármaco para aliviar distintos dolores muy comunes, como el dolor abdominal, muscular, encefálico o dental. Estas personas mostraron más probabilidades de necesitar diálisis renal o respiración asistida. "No han tomado el tipo de sobredosis que ingieren las personas que tratan de suicidarse, pero con el tiempo, el daño se acumula y el efecto puede ser mortal”, comenta el Dr. Kenneth Simpson, uno de los autores del estudio.

El problema radica en que los pacientes no suelen acudir al hospital informando sobre una sobredosis, ya que sólo saben que se sienten mal. Los médicos, normalmente, evalúan al paciente con sobredosis tomando una muestra de sangre cuando éste llega al hospital, para averiguar cuánto paracetamol está presente en su sangre en ese momento. Pero en los casos de sobredosis escalonada, se pueden observar bajos niveles de paracetamol en la sangre a pesar de existir un alto riesgo de insuficiencia hepática y muerte. Por ello, los investigadores reivindican un reconocimiento más rápido de esta situación clínica que debe ser tratada rápidamente, ya que el peligro es mayor aún que el que corren aquellas personas que han ingerido ocho pastillas de paracetamol en una sola ingesta. Un estudio publicado en la revista Annals of the Rheumatic Diseases concluyó que tomar paracetamol de manera continuada podría aumentar hasta un 50% las probabilidades de tener una úlcera, un 68% más las de padecer un infarto o incluso, un ictus y hasta un 63% más de posibilidades de muerte súbita

¿Cuál es la dosis recomendada?

Los médicos aconsejan a los pacientes que sigan las recomendaciones de los envases de paracetamol y que no superen la dosis diaria indicada. La dosis habitual en adultos es de 650 miligramos, cuatro a seis veces al día, o bien de un gramo cada ocho horas. En adultos no se aconseja superar la dosis de 4 gramos diarios. El paracetamol también se puede utilizar en adolescentes y niños, incluidos niños pequeños. En este caso, la dosis se establecerá en base a la edad y al peso del niño. En cuanto a las embarazadas, recomiendan consultar a su médico o farmacéutico antes de utilizar el medicamento. En caso necesario, se debe utilizar la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y utilizarla durante el menor tiempo posible. En mujeres lactantes, pueden aparecer pequeñas cantidades de paracetamol en la leche materna, por lo que también se recomienda consultar con un especialista.

Casos en los que no se debe tomar el medicamento

Pese a un fármaco seguro si se siguen las recomendaciones de uso, no es una medicación apta para todo tipo de personas. En concreto, no deben tomar el medicamento las personas alérgicas al paracetamol o a cualquiera de los demás componentes que forman parte del fármaco. Debido a que se metaboliza en el hígado, se debe administrar con precaución en pacientes con daño hepático, al igual que en aquellos que están recibiendo medicamentos hepatotóxicos o que tienen nefropatía. Si padece enfermedad de riñón, corazón o del pulmón o tiene anemia (disminución de la tasa de hemoglobina en la sangre, a causa o no de una disminución de glóbulos rojos); deberá consultar con su médico antes de tomar el medicamento. En alcohólicos crónicos se deberá tener la precaución de no tomar más de 2 g/día.