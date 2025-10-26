Santiago Segura no da crédito tras lo que le ha pasado usando ChatGPT: "Parece broma"

Santiago Segura, reconocido actor y director de cine ganador de tres premios Goya y actualmente inmerso en el rodaje de "Torrente, Presidente", ha sorprendido a sus seguidores al compartir su frustrante experiencia con ChatGPT-5, la última versión del modelo de inteligencia artificial de OpenAI.

A través de la plataforma X, el artista expresó su perplejidad ante el comportamiento impredecible de la herramienta durante una tarea que calificó como simple.

El director explicó que la inteligencia artificial pasó todo el día "vacilándome", prometiendo cosas e incluso "jurando" para realizar una maquetación básica de un catálogo, algo que según él "no es física cuántica". Sin embargo, Segura detalló que ChatGPT-5 incumplía sistemáticamente sus promesas, cometía errores en la ejecución y luego se disculpaba profusamente, pidiendo nuevas oportunidades solo para volver a fallar.

Reacciones y experiencias similares

Tras su publicación, varios usuarios respondieron al cineasta confirmando que habían vivido situaciones parecidas en los últimos días con la misma herramienta.

En una respuesta específica a otro usuario, el director amplió su crítica al relatar un ejemplo concreto: la IA le solicitaba su dirección de correo electrónico para enviarle un PDF, pero acto seguido le informaba que no podía enviar archivos a un email, lo que calificó como "demencial".

La popular plataforma de inteligencia artificial, que según datos de Forbes superaba los 800 millones de usuarios semanales en septiembre de 2025, sigue siendo objeto de constante evolución y escrutinio público.