Sara, experta en interiorismo, desvela cómo colocar la mesa de Navidad: “Trucos fáciles y relevantes para que sorprendas”

Nochebuena está a la vuelta de la esquina y los nervios empiezan a apoderarse de las familias españolas. Las dudas son muchas de cara a los distintos festejos de Navidad: desde la ropa que llevar hasta los regalos que comprar a los seres queridos. La tensión es especialmente palpable en aquellas personas que actuarán como anfitriones y recibirán al resto de la familia en su hogar para estas comidas y cenas navideñas tan especiales.

La colocación de la mesa es la gran duda. En algunos hogares se opta simplemente por lo práctico y en los entrantes se apuesta por platos de un uso que no sean necesarios lavar para así evitar un trabajo extra. Sin embargo, en otras se busca la mejor presentación posible desde el primer minuto para sorprender y dejar una buena imagen entre los familiares en un día tan marcado. Para todos aquellos que busquen esto, Sara Ros, una experta en interiorismo, compartió cómo decorar la mesa de Navidad para que se vea "espectacular sin complicarte".

Estos trucos sorprenderán a tu familia

Sara Ros fue directa en su vídeo: "Hoy te enseño trucos fáciles y elegantes para que sorprendas a todos". El primer aspecto que destacó fue el mantel, que explicó que se debe colocar en tono neutro y con bajo platos, porque son la base para dar un toque sofisticado. Estos dos aspectos son clave porque utilizar un mantel en tonos neutros es el punto de partida ideal, ya que crea una base visual limpia que combina con cualquier estilo y permite que los elementos decorativos destaquen con mayor claridad. Los bajoplatos son un recurso clave para añadir presencia y dar sensación de mesa cuidada, aportando estructura sin necesidad de sobrecargar.

Ideas de decoración para tu mesa en Navidad pexels

Luego señala que se deben añadir unas ramas verdes como centro de mesa y unas flores y unas hojas con color para darle ese toque especial. El uso de ramas verdes naturales añade textura, frescura y un toque tradicional que encaja perfectamente con las búsquedas más comunes sobre decoración navideña natural. Estas ramas pueden colocarse de forma sencilla a lo largo del centro de la mesa, y acompañarlas con flores o hojas de color ayuda a crear un contraste atractivo sin perder la armonía general. Además, el verde y el rojo son dos colores navideños ideales para la ocasión.

La especialista en interiorismo afirma que no se deben olvidar las velas para crear un ambiente ideal. "En este caso yo he usado dorado, granate y blanco. Y como ves, dan un toque especial a tu mesa", confesaba. Las velas, además de decorar, crean una iluminación suave que contribuye a un ambiente acogedor, uno de los efectos más buscados cuando se quiere mejorar la mesa de Navidad. Este tipo de luz realza los detalles y hace que todo el conjunto se vea más cuidado. A nivel visual, añade profundidad y resalta la decoración sin necesidad de elementos adicionales.

¿Qué vajilla se debe elegir en Navidad?

Una de las grandes dudas en las familias es el tipo de vajilla a utilizar. Sara Ros señaló que ella añade verde para darle un poquito más de color mientras que para los vasos siempre le gusta usar unos "un poquito más especiales".Incluir platos con un toque de verde es una forma sencilla de reforzar la temática navideña y romper con la neutralidad del mantel. Del mismo modo, la elección de vasos especiales permite elevar el conjunto y darle un aire más festivo sin complicaciones. Estos detalles transmiten la sensación de celebración y diferencian la mesa de cualquier comida cotidiana.

El gran broche a tu mesa navideña

La colocación y decoración de la mesa en una comida o cena de Navidad no acaba con la colocación de los platos. Esta experta aconseja colocar un lazo rojo como toque final. Este complemento, colocado en los platos o incluso en el centro de la mesa, añade un acento clásico, llamativo y fácil de replicar. Es un elemento pequeño pero muy efectivo para completar el estilo navideño y darle personalidad al conjunto.

"Y así queda una mesa lista para disfrutar con familia y amigos. Fácil, bonita y muy navideña. Y feliz Navidad", concluye Sara Ros en su vídeo. La combinación de simplicidad, elegancia y detalles navideños convierte estos trucos en una solución práctica para quienes buscan ideas inspiradoras para decorar su mesa de Navidad con estilo sin complicarse demasiado la vida en la preparación.