Según un estudio, la clave de las amistades está en la cercanía más que en la semejanza

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Loyola, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha desafiado la creencia convencional sobre la formación de amistades en institutos. Contrariamente a la opinión común de que las amistades se forjan a partir de la similitud de personalidad, los resultados de la investigación, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de Estados Unidos, revelan que la principal influencia radica en la cercanía de los contactos más que en las características individuales.

El estudio, que empleó técnicas avanzadas de machine learning e inteligencia artificial, analizó a más de 3.000 estudiantes de 13 institutos de educación secundaria. Los hallazgos sugieren un proceso de formación de relaciones sociales basado en rasgos individuales, seguido de un crecimiento influenciado por relaciones triádicas, es decir, amigos de amigos de amigos. Este descubrimiento implica que las personas pueden ser afectadas no solo por sus amistades cercanas, sino también por aquellas conocidas de manera indirecta.

Este hallazgo desafía la noción arraigada de que la similitud es esencial para la amistad, resaltando la importancia de la diversidad en las relaciones interpersonales. Los investigadores sugieren que comprender que no es necesario ser similar para ser amigos podría fomentar la búsqueda de amistades con personas de diferentes antecedentes, intereses y perspectivas, contribuyendo así a la reducción de la polarización.

Además de su relevancia en el ámbito personal, el estudio tiene implicaciones prácticas en la gestión educativa. Permite identificar situaciones de riesgo de exclusión social en estudiantes y sugiere la posibilidad de utilizar la información recopilada para mejorar el clima social en las aulas.