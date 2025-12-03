¿Es seguro comer carne de cerdo en España tras los casos de peste porcina? La OCU aclara las dudas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado este martes un mensaje de tranquilidad tras la detección de varios casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres en una zona acotada de Cataluña. La entidad afirma con claridad que el consumo de carne de cerdo, jabalí y sus derivados es totalmente seguro y no supone ningún riesgo para la salud humana.

La OCU recuerda que la PPA es una enfermedad vírica exclusiva de cerdos y jabalíes, con alta mortalidad en estos animales, pero no es zoonótica, es decir, no se transmite a las personas ni por contacto ni por ingestión de productos cárnicos. Incluso en el improbable caso de consumir carne o embutidos procedentes de un animal infectado, no existiría peligro para la salud, recalca la organización.

Además, los productos que llegan al mercado español proceden de canales legales y controlados, lo que garantiza su seguridad alimentaria.

Según la OCU, la posible preocupación no debe centrarse en los consumidores, sino en el impacto económico que podría darse si el virus alcanzara alguna explotación porcina. En ese escenario extremo, podrían aplicarse restricciones comerciales internacionales, lo que obligaría a destinar al mercado interno parte de la carne destinada a exportación. Esto podría provocar una bajada de precios en España, en un sector donde los costes ya se han mantenido contenidos durante el año.

La OCU insiste en que, pese a estos casos aislados en fauna silvestre, no existe ningún motivo para dejar de consumir carne de cerdo o jabalí, productos que siguen siendo seguros para los consumidores.

9 los jabalíes muertos por el brote

El Gobierno español elevó a nueve los jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA), tras detectarse el pasado viernes un foco del virus en la provincia de Barcelona (noreste), el primero en el país desde su erradicación hace 31 años. A los dos primeros casos se han sumado siete nuevos positivos, ya comunicados a la Comisión Europea y a la OMSA.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, se mantiene un "alto nivel de alerta" con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad, aunque en las visitas realizadas ayer martes a las explotaciones de porcino en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, no se detectó sintomatología ni lesiones compatibles con la enfermedad. En el área afectada se ha prohibido además la caza, para evitar el movimiento de los jabalíes, y se han reforzado las actuaciones de búsqueda y trampeo con personal específicamente formado y conocedor de la zona.

Equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y cuerpos policiales se encuentran en la zona tareas de descontaminación y captura segura, apoyados por drones con visión nocturna. Asimismo, un equipo veterinario de Emergencias de la Comisión Europea se ha incorporado a los trabajos para evaluar las medidas aplicadas y recomendar acciones adicionales para controlar el brote cuanto antes.