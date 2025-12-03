Uno de los mercados navideños más famosos defrauda a quienes lo visitan "Ya no es lo que era"

Los mercadillos la mayoría de las ciudades y pueblos ya están abiertos y, como cada año, atraen a miles de personas que buscan disfrutar del ambiente festivo. En Esslingen, Alemania es uno de los destinos más populares por su mercado medieval navideño, la temporada ha comenzado con gran afluencia de público y mucha expectación.

Sin embargo, el entusiasmo no es unámine. Un vistazo a las redes sociales muestra que este año el mercado está generando más debatel del habitual, aunque hay comentarios de todo tipo.

Mercadillo navideño Esslingen La Razón

Críticas por redes sociales

Bajo una publicación del Eblinger Zeitung sobre la apertura del mercado, se han acumulado numerosos comentarios de visitantes que expresan su frustración. "Fue bonito cuando el mercado medieval era nuevo. Ahora está completamente abarrotado y el estilo se ha perdido", escribe un usuario, reflejando un sentimiento compartido por muchos.

Entre los mensaje, destacan especialmente los relatos de familias para quienes la visita se ha vuelto más complicada. Una madre explica que antes podía acudir con sus tres hijos, comer algo todos y tomar vino caliente o ponche. Este año, la experiencia ha cambiado: "Ya no podemos permitírnoslo. Ahora compramos una pequeña cosa allí, los niños un pincho de chocolate, papá su vino caliente y en casa hacemos una sopa caliente".

Otros usuarios cuentan que han decidido buscar alternativas. “Para nosotros, ya se ha vuelto demasiado. Vamos a otro sitio”, comenta una visitante. Hay mensajes incluso más rotundos, como “¡Caro!” o “Todos los años lo mismo, qué aburrimiento”, que muestran un creciente cansancio en parte del público.

No todos opinan lo mismo

Pese a las críticas, el mercado de Esslingen sigue teniendo un importante grupo de fieles. "Cada año es precioso", comenta una visitante. Otro usuario lo define como "el mercado navideño más bonito que existe".

Comentarios de todo tipo pero que abundan los negativos.

Una tradición que busca su equilibrio

El caso de Esslingen refleja una situación que se repite en varios mercados navideños de Alemania. Un evento tradicional y muy querido que intenta mantenerse atractivo en medio de nuevos retos, diferentes expectativas y un público cada vez más dividido.