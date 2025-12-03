Prisión permanente revisable para la mujer que asesinó a su bebé en Albacete

La Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a prisión permanente revisable a la mujer que asesinó su bebé recién nacido en Elche de la Sierra (Albacete) en enero de 2023.

La mujer fue condenada la semana pasada, por un jurado popular, por el delito de asesinato y este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado a conocer la sentencia, en la que la magistrada le impone la pena de prisión permanente revisable, tal y como solicitaba la Fiscalía.

Los hechos tuvieron lugar el 4 de enero de 2023 en el domicilio familiar de Elche de la Sierra y el juicio se desarrolló entre los días 17 y 27 de noviembre.