Ni servilletas de tela ni de papel: la nueva tendencia reutilizable para este Año Nuevo 2026

Las mesas de nochebuena y fin de año a menudo requieren un toque especial. No es inusual que cambiemos nuestra vajilla de siempre por una cerámica más navideña o elegante, acorde con el corte de la celebración.

A lo largo de los años, muchas han sido las tendencias que han decorado las mesas de los hogares. Desde los caminos para mesa, las servilletas, platos de papel y las tradicionales hojas de pino, al monocromático o navidades pastel, ninguno se asemeja al de este año.

Ni tela ni de papel

Estas navidades 2025/26 se impone una nueva tendencia, moderna y reutilizable, que promete ser furor en la mesa. Se trata de las servilletas reutilizables de fibras naturales prensadas.

Un estilo muy nórdico

Hechas a partir de fibras vegetales prensadas, como bambú regenerado, celulosa compactada o mezclas biodegradables estas servilletas imita la textura de una tela fina, de acabado más firme y minimalista. Estas resultan perfectas para aquellos que busquen una mesa al más puro estilo nórdico.

Chic y ventajosas

A diferencia de las servilletas de tela, que requieren lavado, o las de papel, que son residuos, estas nuevas servilletas son reutilizables y ecológicas. Se limpian con un paño húmedo y quedan listas para el próximo uso, sin necesidad de pasar por la lavadora, un término medio ideal entre las dos opciones más populares.

Además, al ser al ser resistentes, permiten una higiene eficiente y no acumulan humedad ni olores como las de tela.

Cómo combinar en la mesa

La moda este 2026

Lo clásico está de moda. Al más puro estilo nórdico, el blanco texturado de las servilletas combinado con hojas de pino y la cálida luz de las velas harán de tu estancia todo un paraíso contemporáneo.

Otros estilos

Si nunca has sido de seguir las modas, no te preocupes, aquí te traemos otras opciones para decorar tu mesa estas navidades.

Los clásicos nunca pasan de moda

Lo clásico vuelve a imperar. Las tonalidades como el rojo, el verde y el blanco volverán un año más a nuestras casas, con algún que otro giro. Cubertería dorada, porcelana de ribetes, lazos rojos y servilletas de tela triunfarán otro año más.

Para amantes de lo llamativo

El rosa fucsia se convierte en una opción este año, esa tonalidad que hasta hace poco parecía reservada para las discotecas o fiestas más desfasadas, se convierte ahora en uno de los protagonistas de las fiestas. Es el color de quienes buscan una Navidad distinta, más atrevida, más vibrante, más única. En las mesas, se despliega en velas y textiles que aportan un aire festivo y desenfadado.

Maximalismo festivo

Contrarrestando con el estilo nórdico este año da un giro de 360ª hacia lo exuberante y sentimental. En la mesa, "menos no es más". Múltiples colores, esferas de cristal o metal lazos ‘XL’, figuras vintage, luces abundantes y grandes jarrones con las más curiosas flores, este estilo convierte la casa en una celebración permanente a la vida.