El precio del tabaco cambia en diciembre y afecta a decenas marcas como Winston o Camel

Los estancos han ajustado esta primera semana de diciembre los precios de varias marcas de cigarrillos, cigarritos, cigarros y picaduras de liar. En total, 72 productos han visto modificada su venta al público tras la resolución del Ministerio de Hacienda publicada el 29 de noviembre en el BOE.

Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales de la Península y Baleares. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Entre las marcas afectadas se encuentran Camel y Winston (en cigarrillos y en picadura de liar), así como Coronas o Joya de Nicaragua (en cigarros y cigarritos) La semana pasada también se actualizaron los precios de otras marcas muy conocidas como B.N, Ducados o Farias.

Estos son los nuevos precios del tabaco

CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Benson & Hedges Gold. 7,90

Benson & Hedges Silver. 7,75

Camel Activa. 6,10

6,10 Camel Blue 20. 6,10

Camel Essential Blue. 6,00

Camel Essential Filters. 6,00

Camel Filter 23s (23). 6,60

Camel Filter Box 20. 6,10

Camel Filter Soft. 6,00

Camel Senso (20). 6,10

Camel Yellow 100s (20). 5,90

Camel Yellow 40s (40). 11,30

Coronas Black Soft. 5,95

Gold Coast Red (20). 5,55

Gold Coast Red 100s (20). 5,25

Mayfair King Size. 7,40

Mayfair Superkings. 7,40

Silk Cut Purple. 7,90

Silk Cut White. 7,90

Sterling Dual. 7,20

Sterling King Size. 7,20

Sterling Superkings. 7,20

Winston Blue 20s. 5,85

5,85 Winston Classic Ks Box. 6,00

Winston Red 100s. 5,65

5,65 Winston Red 100s (28). 7,75

Winston Red 20s. 5,85

Winston Red 20s (cajetilla blanda). 5,75

Winston Red 23s (23). 6,20

Winston Red 35s (35). 9,60

Winston Selection 100s (20). 5,25

5,25 Winston Selection 20s (20). 5,10

Winston Selection 22s (22). 5,50

Winston Selection 40s. 10,00

Winston Selection Largo 28s. 7,00

7,00 Winston Selection Largo 29s. 7,35

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/envase

CORONAS

Reserva Cigarritos CPB (Cajetilla Dura) (El envase de 20). 4,65

JOYA DE NICARAGUA

JDN Humidified Bag Rosalones Go Pack 5 × 5 (El envase de 5). 25,95

REX

Cigarritos (El envase de 20). 4,50

Cigarritos Filtro (El envase de 20). 4,50

VICTORIA

N.º 10 (El envase de 10).3,20

PICADURAS DE LIAR

Euros/unidad

Amber Leaf 10 × 50 g. 15,50

Amber Leaf 5 × 50 g. 15,50

Amber Leaf Tabaco Virginia (30 g). 6,80

Amber Leaf Virginia Selecto (30 g).6,80

American Spirit Original Orange (30 g). 6,90

Camel Blue picadura de liar o entubar (43 g). 10,20

Camel Liar o Entubar 100G (100 g). 23,90

Camel Liar o Entubar 470G (470 g). 113,10

Camel Picadura de Liar (30 g).7,10

Camel Picadura de Liar (40 g). 9,40

Camel Picadura de Liar (70 g).16,90

Camel Picadura de Liar o Entubar (109 g).26,10

Camel Picadura de Liar o Entubar (30 g).7,10

Camel picadura de liar o entubar (43 g). 10,20

Camel picadura de liar o entubar (455 g). 109,60

Camel picadura de liar o entubar (65 g). 15,70

Domingo Celeste (30 g). 7,00

Domingo Celeste (88 g). 20,60

Domingo Negro (30 g). 7,00

Domingo Negro NL (100 g). 23,70

Fleur Du Pays 225G (225 g). 59,10

Fleur Du Pays N. 1 Blond 90 GR NL (90 g). 23,80

Fleur Du Pays N.º 1 Blond (200 g). 52,00

Fleur Du Pays N.º 1 Blond (40 g). 11,10

Fleur Du Pays N.º 1 Blond (500 g). 130,40

Winston Picadura de Liar (30g). 7,10

Winston picadura de liar o entubar (135 g). 33,40

Winston Picadura de Liar o Entubar (30 g). 6,90

Winston picadura de liar o entubar (430 g). 103,30

Winston picadura de liar o entubar (450 g). 108,00

Winston picadura de liar o entubar (46 g). 11,00

Winston Picadura de Liar o Entubar (67 g). 15,70

Winston Picadura de liar o entubar (82 g). 19,90

Winston Picadura de liar o entubar (83 g). 20,00

Winston Picadura Liar (70 g). 16,90

PICADURAS DE PIPA