Brote de Peste porcina africana: ¿podremos comer jamón estas navidades?

Curado, serrano o ibérico las navidades en España no son nada sin un buen plato de jamón en la mesa. Sin embargo, el reciente brote de peste porcina africana que se ha dado en nuestro país tiene preocupados a los más escépticos.

¿Qué es la peste porcina africana?

La peste porcina africana (o PPA) es una enfermedad vírica hemorrágica producida por un virus ADN de la familia asfivirus.Esta es altamente contagiosa y afecta principalmente al cerdo doméstico y jabalí salvaje.

Esta se extiende por vía cutánea, ya bien sea por el contacto con animales infectados, la ingesta de productos cárnicos de animales infectados, el contacto con cualquier tipo de objeto contaminado o las mordeduras de garrapatas infecciosas.

Tiene una mortalidad de l00% en la mayoría de los casos.

Situación general en España

A nivel estatal se han detectado dos jabalíes muertos con peste porcina africana (PPA) en Bellaterra (Barcelona), confirmados el 26 de noviembre por el Laboratorio Central de Veterinaria, el primer caso en España desde 1994.

El Ministerio de Agricultura ha informado a la UE mientras que la OMSA ha convocado al Comité RASVE y ha pedido al sector porcino reforzar la bioseguridad y comunicar cualquier sospecha. Además, se han iniciado investigaciones para determinar el origen del foco.

La zona afectada cerca de la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido delimitada, y se aplican medidas como búsqueda y retirada de cadáveres de jabalí, prohibición de caza, restricciones de actividades no esenciales y aumento de la vigilancia en explotaciones porcinas.

La PPA está presente actualmente en 13 países de la UE, aunque algunos han logrado erradicarla mediante controles estrictos.

Entonces…¿Podré consumir jamón estas Navidades?

Puedes respirar con tranquilidad ya que sí, podrás consumir jamón estas Navidades. A pesar de que la UE ha clasificado la PPA como de categoría A, lo que exige medidas estrictas de control y erradicación, la enfermedad no afecta a las personas ni por contacto con animales ni por consumir productos derivados del cerdo.

El foco está localizado en fauna silvestre, y se han activado rápidamente medidas de control. Además, la industria porcina española trabaja bajo protocolos muy estrictos que siguen funcionando adecuadamente a pesar de la epidemia.