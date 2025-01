Los siete trucos para perder los kilos de más de esta Navidad

La Navidad ya llegado a su fin y ahora toca ponerse a cumplir los propósitos de Año Nuevo. Tras semanas con constantes comidas y cenas, tanto a nivel familiar, laboral o con amigos, es la hora de recuperar la rutina habitual e incluso mejorarla. Durante esta época es habitual hacer excesos tanto a nivel de alimentación como de bebida. También hay menos tiempo para hacer actividades deportivas, ya que es habitual tener muchos compromisos.

En Navidad, cada español puede ganar de 2 a 4 kilos si no se ha realizado una dieta equilibrada combinada con ejercicio físico regular.El principal problema es que son fechas en las que se come en exceso y peor. Es común el abuso de dulces típicos, refrescos azucarados, alcohol y grandes comilonas, se traduce en kilos de más y pérdida de masa muscular. Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar tecnología liposomal, nos da la guía definitiva para perder los kilos de más de las fiestas y desintoxicar el organismo de forma saludable y sin efecto rebote.

Siete consejos para perder peso

1. Cuidado con las dietas milagro

Si has comenzado enero con unos kilos de más tras las fiestas navideñas, no puedes pensar en perderlos en una semana. Sé paciente y no recurras a dietas milagro, que son peligrosas debido a la ingesta deficitaria de nutrientes necesarios como vitaminas y minerales, pudiendo producir trastornos metabólicos, gastrointestinales, y en algunos casos caída de pelo, debilidad de la uñas y depresión; y que, además, provocan el fatídicoefecto rebote.

2. Ponte en manos de un profesional

Un nutricionista cualificado te ayudará a conseguir tu objetivo teniendo en cuenta tu estado de salud, tus gustos y tu estilo de vida. El seguimiento profesional es la opción más fiable para perder peso de manera saludable y constante en el tiempo.

3. Recupera la rutina

La vuelta a los horarios te va a ayudar mucho en este proceso. Establece horarios de comidas y cenas (si puede ser más temprano mejor). Además, un buen descanso es vital para que tu sistema hormonal vuelva a su sitio. Te ayudará a perder peso y a tener mejor humor.

4. Planifica un menú semanal

Si planificas las comidas semanales de manera consciente, te va a asegurar el éxito de una rentrée más saludable. Además, conseguirás comer mejor y ahorrar dinero. Si entre semana no tienes tiempo, siempre puedes recurrir al método batchcooking y, cocinar en pocas horas, la comida de toda la semana.

5. Aumenta el consumo de verduras, frutas y hortalizas

Nos ayudan a saciar el apetito por su contenido de fibra dietética, evitando que comamos entre horas cualquier cosa que encontremos. Además, una dieta rica en estos alimentos, ayuda a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas. Las frutas y verduras también proveen vitaminas y minerales esenciales y otras sustancias que son importantes para una buena salud.

6. Hidrátate

Elimina las bebidas alcohólicas y refrescos de la alimentación, no aportan ningún beneficio a nivel nutricional, y su aporte calórico es muy elevado. Beber 2 litros de agua al día, como mínimo, te ayudará a combatir la retención de líquidos y la hinchazón. Puedes recurrir a agua con fruta fresca o infusiones diuréticas.

7. Retoma o empieza a hacer ejercicio físico

Una pérdida de peso saludable tiene que ir unida a la práctica regular de ejercicio físico. Enero es el mes perfecto para empezar. Puedes apuntarte a un gimnasio, elegir la actividad que llame más tu atención, subir las escaleras andando o ir caminando al trabajo y a hacer recados. Lo importante es mantenerse activo y dejar de lado la vida sedentaria.

Altrient, la marca pionera en utilizar la Tecnología Liposomal en sus suplementos, nos señala cuáles pueden ser unos buenos aliados en la pérdida de esos kilos ganados durante las comidas y cenas familiares o de empresa durante estas últimas semanas.

Liposomal Altrient