Sindicatos médicos presentan su propuesta de un estatuto propio

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha presentado este jueves ante los medios de comunicación el texto que recoge sus propuestas para la elaboración de un estatuto propio del médico y el facultativo, principal reivindicación de ambas organizaciones desde que el Ministerio de Sanidad facilitara el borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar y que ha generado el rechazo unánime de toda la profesión.

El presidente de CESM, Miguel Lázaro, ha explicado que este documento -no jurídico y abierto a aportaciones- es fruto del trabajo durante muchos meses en los que ambas organizaciones han tendido la mano al diálogo con el Ministerio en busca de un consenso que permitiera avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, a los que el borrador ministerial discrimina respecto al resto de categorías sanitarias.

"Es necesario que los profesionales cuenten con una norma específica y un ámbito para negociarla propio, una reclasificación adecuada a sus requisitos formativos y de desempeño laboral y una jornada de trabajo que no perpetúe el maltrato al médico y facultativo, especialmente en lo referente a guardias, descansos, retribuciones o cómputo de horas para la jubilación. Se trata de reconocer adecuadamente al eslabón fundamental del proceso asistencial”, ha incidido.

El contenido de la propuesta de estatuto propio del Comité de Huelga puede resumirse en estos puntos concretos. El primero, una clasificación profesional que reconozca la singularidad de la cualificación, las funciones y la responsabilidad del personal médico con dos grupos de clasificación específicos, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público para crear una categoría A1+. En esta línea, se requiere la creación de un Ámbito de Negociación nacional y mesas sectoriales del personal médico y facultativo. El segundo, una regulación concreta en materia de jornada laboral, fijando una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en día laborables, y que todo lo que la exceda se considere exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuirse de manera no inferior a la hora ordinaria. El tercero, una regulación diferenciada para las guardias, las guardias localizadas, los descansos o la exención de guardias, todo ello acompañado de mejoras retributivas y medidas que mejoren la conciliación personal y laboral.

El presidente del SMA, Rafael Ojeda, ha explicado que el texto incluye también propuestas para un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial, la prohibición de la movilidad forzosa, la designación de puestos directivos o medidas concretas para luchar contra las agresiones.

La ministra de Sanidad ha negado desde el principio la posibilidad de aceptar un estatuto propio de médicos y facultativos. Su máxima concesión en este aspecto ha sido incluir en el último borrador del texto un capítulo espécifico en el que se exponen las particularidades de la profesión médica.

Acciones previas a la huelga del 3 de octubre

Los responsables sindicales han recordado que ambas organizaciones se encuentran a la espera de que el Ministerio convoque nuevas reuniones con el Comité de Huelga, pero que, mientras tanto las movilizaciones planteadas contra el borrador de Estatuto Marco siguen adelante. En este sentido, ha señalado que CESM y SMA pretenden presentar ante Sanidad las alegaciones sobre jornada laboral el próximo 16 de septiembre y convocarán una concentración frente al ministerio para presentar el proyecto de estatuto propio el 23 de septiembre.

Ese mismo día se registrará en el Congreso la solicitud de reunión con los grupos parlamentarios para poder exponerles dicha propuesta de norma y recabar su apoyo en el caso de que el borrador ministerial sea enviado a la Cámara Baja para su tramitación. Además, se presentará también el documento en las consejerías autonómicas de Sanidad.

Estas acciones se llevarán a cabo de manera previa a la segunda jornada de huelga convocada por ambas organizaciones para el próximo 3 de octubre, donde por segunda vez, como ya ocurriera el pasado 13 de junio, se ha hecho un llamamiento a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud para que muestren por qué el borrador de Estatuto Marco ha generado el rechazo frontal del colectivo.