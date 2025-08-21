Un sobrecalentamiento en una central fotovoltaíca produjo un incendio forestal en Badajoz

Agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Badajoz han logrado determinar que el origen de un incendio que se produjo en el mes de junio en la localidad de Casas de Don Pedrodebió a un fallo por sobrecalentamiento en una caja de seguimiento de los paneles solares de un central solar y se propagó debido a la falta de la correcta aplicación de los planes de prevención de incendios forestales (PREIFEX) de dicha central.

Se han instruido diligencias como investigado al encargado de la central de producción eléctrica.

Los agentes investigaban desde finales del mes de junio el incendio originado en las proximidades de las instalaciones de

la planta fotovoltaica, ubicada en el paraje conocido por “Las Trescientas y Navalallegua”. Debido a las condiciones meteorológicas, el fuego se propagó con rapidez, y ante la proximidad de viviendas aisladas e instalaciones ganaderas, se declaró el Nivel 1 de peligrosidad. Afectó a unas 800 hectáreas de pasto, siembras, encinar y monte bajo, daños que fueron denunciados en dependencias oficiales por una decena de afectados.

En la extinción , participaron cuatro helicópteros, dos avionetas y un hidroavión, 15 camiones motobombas y sus cuadrillas,

agentes del medio natural y técnicos, servicios sanitarios, personal del Ayuntamiento de Valdecaballeros y patrullas de la Guardia Civil.